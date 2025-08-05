¥É¥³¥â Íè·î¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤òÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡Å¹Æ¬¤Ç¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ò1100±ß°ú¤¾å¤²
¥É¥³¥â¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¿·µ¬·ÀÌó¤äµ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÍè·î¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Î»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤ò1100±ß°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤äµ¡¼ïÊÑ¹¹¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ÎºÝ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¼êÂ³¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢3850±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè·î5Æü¤«¤é4950±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÌµÎÁ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥³¥â¸÷¡×¤ä¡Öahamo¸÷¡×¤â¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤äÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï1650±ßÃÍ¾å¤²¤·¡¢4950±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥É¥³¥â¤ÏÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ä¡¢³Æ¼ïÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âº£·î20Æü¤«¤éÅ¹Æ¬¤Ç¤Î»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤Ï3850±ß¤«¤é4950±ß¤ËÃÍ¾å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â3850±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¤Ç¼çÍ×¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî¼ÒÄ¹¤â·ÈÂÓÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£