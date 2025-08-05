°ë»³¤µ¤ä¤«¼ç±é±Ç²è¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVDÈ¯ÇäÃæ»ßÈ¯É½¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/05¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¤¬¡¢10·î3Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¦DVD¤ÎÈ¯Çä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¡õ·§ÅÄÍË»Ò¡ÈW¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
ËÜºî¤Ï7·î30Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢6Æü¸å¤È¤Ê¤ë8·î5Æü¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸æÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯ÇäÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯6·î23Æü¤Ë¸ø³«¡£¸ß¤¤¤ÎÌ´¤ÈºÍÇ½¤ËÅÒ¤±¤¿ÃË½÷¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥È¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¹á¿¥¡Ê°ë»³¡Ë¤Ï¡¢¹ÀÊ¿¤Î¼«¼ç±Ç²è¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Æ±À³À¸³è¤â8Ç¯ÌÜ¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¹ÀÊ¿¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢±Ç²è²½¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¿ä¤·¡×¤Þ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹á¿¥¤ò±é¤¸¤¿°ë»³¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥»¥ó¥¹¤òËÜºî¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò·¹¤±¤ë¹ÀÊ¿¤Ë¤Ï¡¢·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤ÎºÇ½ªÊ¼´ï¡¦µÈ¶¶¹ÒÌé¡£Â¾¤ËÊÁËÜÌÀ¡¢ÉÊÀîÅ°¡¢µÈ¹ÔÏÂ»Ò¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢¼Ä°æ±Ñ²ð¡¢ºÚÍÕºÚ¡¢µþÌî¤³¤È¤ß¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢ÏÂÅÄ²íÀ®¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â·¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ïº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¤ä¸ÎÁêÊÆ¿µÆó´ÆÆÄ¤é¤Ë»Õ»ö¤·¡¢2023Ç¯6·î¸ø³«¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¼ç±é±Ç²è¡Ö³é¿å¡×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹â¶¶ÀµÌï»á¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡£¡Ö¼ã¤µ¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¡õ·§ÅÄÍË»Ò¡ÈW¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¢¡¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤¬È¯ÇäÃæ»ß¤Ë
ËÜºî¤Ï7·î30Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢6Æü¸å¤È¤Ê¤ë8·î5Æü¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸æÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯ÇäÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡°ë»³¤µ¤ä¤«¼ç±é¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×
¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯6·î23Æü¤Ë¸ø³«¡£¸ß¤¤¤ÎÌ´¤ÈºÍÇ½¤ËÅÒ¤±¤¿ÃË½÷¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥È¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Î¹á¿¥¡Ê°ë»³¡Ë¤Ï¡¢¹ÀÊ¿¤Î¼«¼ç±Ç²è¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Æ±À³À¸³è¤â8Ç¯ÌÜ¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¹ÀÊ¿¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢±Ç²è²½¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¿ä¤·¡×¤Þ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹á¿¥¤ò±é¤¸¤¿°ë»³¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥»¥ó¥¹¤òËÜºî¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò·¹¤±¤ë¹ÀÊ¿¤Ë¤Ï¡¢·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¤ÎºÇ½ªÊ¼´ï¡¦µÈ¶¶¹ÒÌé¡£Â¾¤ËÊÁËÜÌÀ¡¢ÉÊÀîÅ°¡¢µÈ¹ÔÏÂ»Ò¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¡¢¼Ä°æ±Ñ²ð¡¢ºÚÍÕºÚ¡¢µþÌî¤³¤È¤ß¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢ÏÂÅÄ²íÀ®¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â·¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ïº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¤ä¸ÎÁêÊÆ¿µÆó´ÆÆÄ¤é¤Ë»Õ»ö¤·¡¢2023Ç¯6·î¸ø³«¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¼ç±é±Ç²è¡Ö³é¿å¡×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹â¶¶ÀµÌï»á¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡£¡Ö¼ã¤µ¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û