【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43800.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43200.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42211.58 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41852.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41828.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41547.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40958.18 均衡表転換線(日足)
40882.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40677.37 均衡表基準線(日足)
40673.15 6日移動平均線
40549.54 ★日経平均株価5日終値
40503.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40217.87 25日移動平均線
40150.79 新値三本足陰転値
39855.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39803.02 均衡表転換線(週足)
39553.30 ボリンジャー:-1σ(25日)
39224.60 均衡表雲上限(日足)
39154.94 13週移動平均線
38888.73 ボリンジャー:-2σ(25日)
38525.00 均衡表雲上限(週足)
38373.16 75日移動平均線
38278.65 200日移動平均線
38224.16 ボリンジャー:-3σ(25日)
37883.46 26週移動平均線
37806.30 ボリンジャー:-1σ(13週)
37255.51 均衡表雲下限(日足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36457.66 ボリンジャー:-2σ(13週)
36429.29 均衡表基準線(週足)
35911.13 ボリンジャー:-1σ(26週)
35109.03 ボリンジャー:-3σ(13週)
33938.79 ボリンジャー:-2σ(26週)
31966.46 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 34.04(前日43.72)
ST.Slow(9日) 43.26(前日49.15)
ST.Fast(13週) 80.00(前日78.47)
ST.Slow(13週) 83.27(前日82.76)
［2025年8月5日］
株探ニュース