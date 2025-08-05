

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43800.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43200.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42211.58 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41852.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41828.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41547.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40958.18 均衡表転換線(日足)

40882.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40677.37 均衡表基準線(日足)

40673.15 6日移動平均線



40549.54 ★日経平均株価5日終値



40503.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40217.87 25日移動平均線

40150.79 新値三本足陰転値

39855.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39803.02 均衡表転換線(週足)

39553.30 ボリンジャー:-1σ(25日)

39224.60 均衡表雲上限(日足)

39154.94 13週移動平均線

38888.73 ボリンジャー:-2σ(25日)

38525.00 均衡表雲上限(週足)

38373.16 75日移動平均線

38278.65 200日移動平均線

38224.16 ボリンジャー:-3σ(25日)

37883.46 26週移動平均線

37806.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

37255.51 均衡表雲下限(日足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36457.66 ボリンジャー:-2σ(13週)

36429.29 均衡表基準線(週足)

35911.13 ボリンジャー:-1σ(26週)

35109.03 ボリンジャー:-3σ(13週)

33938.79 ボリンジャー:-2σ(26週)

31966.46 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 34.04(前日43.72)

ST.Slow(9日) 43.26(前日49.15)



ST.Fast(13週) 80.00(前日78.47)

ST.Slow(13週) 83.27(前日82.76)



［2025年8月5日］



株探ニュース

