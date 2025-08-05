　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43800.46　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43200.85　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42211.58　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41852.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41828.12　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41547.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40958.18　　均衡表転換線(日足)
40882.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40677.37　　均衡表基準線(日足)
40673.15　　6日移動平均線

40549.54　　★日経平均株価5日終値

40503.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40217.87　　25日移動平均線
40150.79　　新値三本足陰転値
39855.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39803.02　　均衡表転換線(週足)
39553.30　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39224.60　　均衡表雲上限(日足)
39154.94　　13週移動平均線
38888.73　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38525.00　　均衡表雲上限(週足)
38373.16　　75日移動平均線
38278.65　　200日移動平均線
38224.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37883.46　　26週移動平均線
37806.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37255.51　　均衡表雲下限(日足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36457.66　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36429.29　　均衡表基準線(週足)
35911.13　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35109.03　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33938.79　　ボリンジャー:-2σ(26週)
31966.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　34.04(前日43.72)
ST.Slow(9日)　　43.26(前日49.15)

ST.Fast(13週)　 80.00(前日78.47)
ST.Slow(13週)　 83.27(前日82.76)

［2025年8月5日］

株探ニュース