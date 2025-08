左から:NANOX one 洗浄プラス、NANOX one ニオイ専用、NANOX one PRO(プロ)

ライオンは、衣料用洗剤「NANOX one(ナノックスワン)」をフルリニューアルする。ブランド史上初となる新酵素を採用し、黄ばみ・ニオイの一因となる「菌由来のDNA」まで徹底洗浄する「超酵素コンプリートジェル」として生まれ変わる。同品は、9月から発売する。

「NANOX」史上初となる新酵素を採用し、菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄(汚れ・ニオイの形成に関与する菌由来DNAの洗浄)を実現する衣料用洗剤「NANOX one」を改良新発売する。黄ばみ・黒ずみ・くすみが発生しにくく、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方となっている。

「NANOX one」は、「先進の洗浄力」と「最高の洗いあがり」を実現することで、衣類をよりキレイに、長く着用できる習慣の創造に取り組んでいる。同社の調査によると、洗濯後の汚れやニオイ落ちに関する不満点として、「エリソデの汚れ」、「黄ばみ汚れ」、「生乾き臭」が上位3位を占めており(n=3400、WEB調査(2024年9月実施)、同社調べ)、これらは一般的な洗剤では落とすことが難しく、諦められている悩みであることがわかった。

そのような汚れやニオイの原因を研究した結果、同社従来洗剤では落とし切れていなかった「菌由来のDNA」の関与が一因となり、汚れ・ニオイが衣類に残ってしまうことが明らかになった。そこで、同社が長年にわたって取り組んできた酵素研究の成果を活かし、「菌由来のDNA」まで分解・洗浄することが可能な酵素を採用、頑固な黄ばみ・ニオイまで徹底洗浄する衣料用洗剤として、「NANOX one」を改良新発売する。

[小売価格]オープン価格

[発売日]

NANOX one ニオイ専用:9月10日(水)

NANOX one 洗浄プラス・NANOX one PRO(プロ):9月24日(水)

※ウルトラジャンボ、メガジャンボ、ワンパック(NANOX one PROのみ)9月自然切替

ライオン=https://www.lion.co.jp/ja