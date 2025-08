【お札キューブパズル】 9月 発売予定 価格:1回300円

イエローは、カプセルトイ「お札キューブパズル」を9月に発売する。価格は1回300円。

本商品は、日本の歴代紙幣をモチーフにしたルービック風キューブパズル。“くずしちゃいけない人”の顔がグルングルン回転するインパクトが楽しめる。

ラインナップは、「1YEN 竹之内宿禰」、「10,000YEN 聖徳太子」、「10,000YEN 渋沢栄一」、「5,000YEN 津田梅子」、「1,000YEN 北里柴三郎」の全5種。

