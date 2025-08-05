Êì¤¬»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿¡È¿²¤«¤·¤Ä¤±Áê¼ê¡É¤Ë6,204¤¤¤¤¤Í¡Ö¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â³¦·¨¤Ç¤Ï¾ï¼±¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤³DDÁÐ»Ò🎀🎀2y🐱¡÷½ÂÃ«LOTUS(@makko_barlotus)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ìû²÷¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢X¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤«¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¤ªÃã¡É¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÃã¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«～¤¤¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢¤Þ¤Ã¤³DDÁÐ»Ò🎀🎀2y🐱¡÷½ÂÃ«LOTU¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤È¿²¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ⓒmakko_barlotus
¤ªÃã¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¼¤á¤Æ¤¯¤ìwww¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ªÃãwwwwww
¿²¤«¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¤ªÃã¡É¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÃã¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤¤Ã¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤Ë¤ªÃã¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃã¿²¤«¤»¤ë¤È¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊì¤µ¤óÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾Ð¡¡»Ò¤É¤â³¦·¨¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë