¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¼Ìò¹¥±é¤«¤é1Ç¯¡Ä¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤µ¤Îµæ¶Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×
ÇÉ¼êÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀôÃ«À±Æà(¤¤¤º¤¿¤Ë¡¦¤é¤Ê¡¢8)¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Ç4¿Í¤¬±é¤¸¤ë¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£9·î20Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤¬ºë¶Ì¸©¤Î¥¦¥§¥¹¥¿Àî±ÛÂç¥Û¡¼¥ë¡¢10·î7Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇËÜ¸ø±é¤¬ÅìµþÅÔ¤ÎÆüÀ¸·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯²Ä°¦¤µ¤Îµæ¶Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¡Ö¤ï¡Á¡ªÀ¨¤¹¤®¡£À±Æà¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó´é¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀôÃ«¤Ï¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÇSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ë·î²¬²Æ¤ÎÌ¼¡¦Æî±À³¤¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£