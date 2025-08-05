¶Ó¿¥°ìÀ¶¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ø¥¿¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¼ç±éÇÐÍ¥¤Ï¡É´ñ¹Ô¡ÉË½Ïª
±é½Ð²È¤Ç¤â¤¢¤ë¾¯Ç¯Ââ¶Ó¿¥°ìÀ¶¡Ê60¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»öÌ³½ê¸åÇÚ¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ¡Ê31¡Ë¤«¤éÆÈÆÃ¤Î±é½ÐÊýË¡¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¶Ó¿¥¤ÏÉñÂæ¡Ö¤¢¡µÆ±´ü¤Îºù¡×±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤êÃæ»³¤¬¼ç±é¡£Àï¸å80¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ7·î26Æü¤«¤éÂçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥¤µ¤ó¤Î±é½Ð¡¢¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦ÆÈÆÃ¤Ç¡¢±é½Ð²È¤Î¿Í¤Ã¤ÆÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥Ã¥¤µ¤óºÂ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¦¥í¥¦¥í·Î¸Å¾ì¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ó¿¥¤Ë³ÎÇ§¤ò¤È¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¤¨¡Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤È¤¤â¡¢¥Ë¥Ã¥¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤é¸å¤í¤ÎÊý¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ò¸«¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡È¾Ú¸À¡É¤·¤¿¡£
¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢±é½ÐÀÊ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï½ÐÌò¡Ê½Ð±é¼Ô¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢Í¥ÇÏ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¤Ò¤é¤á¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿Í¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î²£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¤â¤È¤â¤È¡¢±é½Ð¤Î¤ä¤êÊý¤ò½¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ø¥¿¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¦¥í¥¦¥íÊâ¤²ó¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£