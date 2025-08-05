日清食品トップリーグの出場チームが決定…男子は鳥取城北、女子は日本航空北海道が初参戦
日本バスケットボール協会は8月5日、「U18日清食品トップリーグ2025」全出場チームが決定したことを発表した。
「令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会（インターハイ）」などの結果により、新たに男女各4チームの出場が決定。男子はインターハイを制した初出場の鳥取城北高校（鳥取県）をはじめ、仙台大学附属明成高校（宮城県）、八王子学園八王子高校（東京都）、帝京長岡高校（新潟県）の出場が決まった。
女子はインターハイ準優勝の日本航空高校北海道（北海道）が初めて出場権を獲得。千葉経済大学附属高校、昭和学院高校（ともに千葉県）、精華女子高校（福岡県）の参戦も決まった。
なお、大会は8月23日、24日に長崎県のHAPPINESS ARENAで開幕。試合日時や対戦カードの詳細は8日に発表される予定だ。大会出場チームは以下のとおり。
■「U18日清食品トップリーグ2025」出場チーム
・男子
仙台大学附属明成高校（宮城県／2年ぶり3回目）
八王子学園八王子高校（東京都／2年連続2回目）
帝京長岡高校（新潟県／3年ぶり2回目）
美濃加茂高校（岐阜県／2年連続2回目）
東山高校（京都府／3年連続3回目）
鳥取城北高校（鳥取県／初出場）
福岡大学附属大濠高校（福岡県／4年連続4回目）
福岡第一高校（福岡県／4年連続4回目）
・女子
日本航空高校北海道（北海道／初出場）
千葉経済大学附属高校（千葉県／2年ぶり2回目）
昭和学院高校（千葉県／2年連続3回目）
岐阜女子高校（岐阜県／4年連続4回目）
桜花学園高校（愛知県／4年連続4回目）
京都精華学園高校（京都府／4年連続4回目）
精華女子高校（福岡県／2年ぶり2回目）
慶誠高校（熊本県／2年連続2回目）