「身体の準備」を4日間で学べる！妊娠前デトックスラボ『妊活の夏期講習』

妊娠前デトックスラボ『妊活の夏期講習』

期間 : 2025年8月5日(火)〜8月20日(水)

受講料 : 無料

形式 : オンライン(LINE登録者限定配信)

受講方法: 「妊活の教科書」をLINE登録してお受取りください。

妊娠前デトックスラボは、妊娠を望むすべての方へ向けた無料オンライン講座『妊活の夏期講習』を8月5日より期間限定で配信。少子化が深刻さを増す今、その数字の裏で、静かに広がっているもう一つの格差があります。

それが「妊娠の準備に関する情報格差」です。

「妊娠に向けて何をすればいいのか」

「体をどう整えたら、妊娠に近づけるのか」

「原因不明と言われてどうしていいかわからない」

といった、本来すべての人に等しく届けられるべき知識や選択肢が、届く人と届かない人に分かれてしまっています。

情報にたどり着けなかったことで、妊活や不妊治療が長期化し、経済的にも、精神的にも、大きな負担を抱える女性やカップルが増えているのが現状です。

こうした社会の“静かな分断”を少しでも埋めたい。

その想いから、妊娠前デトックスラボは、妊娠を望むすべての方に向けて、無料のオンライン講座『妊活の夏期講習』を、8月5日より期間限定で配信します。

【講座内容】

妊娠に向けた「身体の準備」を4日間で学べる内容です。

本講座では、延べ12,000名以上の妊娠希望者と向き合ってきた実績をもとに、「妊娠した人に共通する身体の特徴=絶対法則」を体系化。

誰にでも取り組める再現性の高い“授かる体づくり”を4日間で伝えられます。

<4日間の講義内容>

Day1|妊娠した人に共通する「絶対法則」とは

授かる人に共通する身体の条件を整理し、妊娠体質への道筋を伝えられます。

Day2|妊娠を妨げる「見えない要因」とデトックス

現代女性の体内に蓄積しやすい有害重金属とその影響。

身体本来の力を取り戻す「デトックス力」と整え方を解説します。

Day3|体質タイプを可視化し、自分に合う改善法を知る

サプリや生活習慣が逆効果になることも。

体質別チェックで、自分に合ったアプローチを明らかにします。

Day4|妊娠体質を底上げする3つの鍵とは?

代謝・栄養・排泄の基礎を支える知識と、日常に落とし込む具体策を紹介します。

