JMDCは、2025年7月に設立された「一般社団法人 心の健康投資推進コンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」)に参画することとしましたので、以下のとおり発表しました。

JMDC

JMDCは、2025年7月に設立された「一般社団法人 心の健康投資推進コンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」)に参画することとしましたので、以下のとおり発表。

また、同社の野本 有香(プロダクトビジネス本部 事業推進部 部長)が本コンソーシアムの理事に就任しましたので、あわせて発表しました。

■参加の背景・目的

近年、企業における従業員の「心の健康投資」が、人的資本経営の重要な要素として注目されています。

一方で、職域のメンタルヘルス対策に十分な効果を実感できていない企業も多いという課題が指摘されています。

同社は「健康で豊かな人生をすべての人に」をビジョンに掲げ、国内最大級の医療ビッグデータを活用したヘルスケア事業を展開してきました。

その中でも、近年は医療ビッグデータ・PHRを軸とした企業の健康経営支援にも注力しており、具体的には、心の健康領域において、産業保健業務支援サービス「Pep Up for WORK」およびオンラインカウンセリングサービス「cotree」を提供しています。

また、JMDCグループの日本CHRコンサルティング株式会社とも連携し、精神医学と産業保健の融合による独自のアプローチを提供しています。

本コンソーシアムでの活動を通じて、同社サービスの品質向上に取り組むとともに、企業における「心の健康投資」の推進と人的資本経営の実現に貢献していきます。

■本コンソーシアムの概要

名称 : 一般社団法人 心の健康投資推進コンソーシアム

設立 : 2025年7月

目的 : 産官学のステークホルダーが協力して

職域における人と組織の課題を解決する「心の健康投資」を拡大する

主な活動内容: 「心の健康投資」に関する普及啓発

「心の健康投資」に関するサービスの品質向上・活用促進

「心の健康投資」に関する産学官等関係者間の連携・協働

■理事就任について

同社の野本 有香が本コンソーシアムの理事に就任しました。

健康経営に関する豊富な経験を有し、このコンソーシアムの目標実現に向けて積極的に貢献していきます。

【野本 有香について】

大阪大学人間科学部を卒業後、新卒でマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。

エンゲージメント・マネジャーとして、ヘルスケアを中心とする多数の企業に対してコンサルティングを行う。

その後、2021年より株式会社JMDCに入社。

当初は製薬企業に対する医療ビッグデータ利活用コンサルティング事業の立ち上げを担い、製薬企業向けの営業マネジャーも務めた。

その後、「健康経営アライアンス(R)」の立ち上げに携わるなど、企業の健康経営支援に軸足を移し、現在も事業拡大に注力。

※「健康経営アライアンス(R)」は、オムロン株式会社の登録商標です。

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心の健康投資推進コンソーシアムへ参画!JMDC appeared first on Dtimes.