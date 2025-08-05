【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（6月）15:45

予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)



フランス財政収支（6月）15:45

予想 N/A 前回 -940.0億ユーロ



フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:50

予想 49.7 前回 49.7



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55

予想 50.1 前回 50.1



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:00

予想 51.2 前回 51.2



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00

予想 0.8% 前回 -0.6%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.3%（前年比)



【英国】

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:30

予想 51.2 前回 51.2



【カナダ】

国際商品貿易（6月）21:30

予想 -59.0億カナダドル 前回 -58.6億カナダドル



【米国】

貿易収支（6月）21:30

予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45

予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)

予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（7月）23:00

予想 51.5 前回 50.8



※予定は変更されることがあります。

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