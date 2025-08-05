【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（6月）15:45
予想　N/A　前回　-0.5%（前月比)

フランス財政収支（6月）15:45
予想　N/A　前回　-940.0億ユーロ

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:50
予想　49.7 　前回　49.7

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55
予想　50.1　前回　50.1

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:00
予想　51.2　前回　51.2

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00
予想　0.8%　前回　-0.6%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.3%（前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:30
予想　51.2　前回　51.2

【カナダ】
国際商品貿易（6月）21:30
予想　-59.0億カナダドル　前回　-58.6億カナダドル

【米国】
貿易収支（6月）21:30
予想　-620.0億ドル　前回　-715.0億ドル

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.6　前回　54.6（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（7月）23:00
予想　51.5　前回　50.8

※予定は変更されることがあります。