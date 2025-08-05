これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（6月）15:45
予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)
フランス財政収支（6月）15:45
予想 N/A 前回 -940.0億ユーロ
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:50
予想 49.7 前回 49.7
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55
予想 50.1 前回 50.1
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:00
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00
予想 0.8% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.3%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:30
予想 51.2 前回 51.2
【カナダ】
国際商品貿易（6月）21:30
予想 -59.0億カナダドル 前回 -58.6億カナダドル
【米国】
貿易収支（6月）21:30
予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（7月）23:00
予想 51.5 前回 50.8
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（6月）15:45
予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)
フランス財政収支（6月）15:45
予想 N/A 前回 -940.0億ユーロ
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:50
予想 49.7 前回 49.7
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55
予想 50.1 前回 50.1
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:00
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（6月）18:00
予想 0.8% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.3%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）17:30
予想 51.2 前回 51.2
【カナダ】
国際商品貿易（6月）21:30
予想 -59.0億カナダドル 前回 -58.6億カナダドル
【米国】
貿易収支（6月）21:30
予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（7月）23:00
予想 51.5 前回 50.8
※予定は変更されることがあります。