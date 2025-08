Googleは2025年8月1日、かねてより告知していた自社のURL短縮サービス「goo.gl」の全面廃止方針を一部見直し、「現在も利用されているリンクについては今後も引き続き機能させる」と発表しました。

■ アクティブなリンクは今後も有効に

Googleは2019年以降、「goo.gl」リンクの新規作成を停止しており、2025年8月25日をもってすべてのリンクを無効化すると発表していました。

しかし今回の方針変更では、ユーザーからのフィードバックや、過去に発行されたリンクが文書・動画・SNS投稿など多数のコンテンツに埋め込まれている実態を踏まえ、「アクティブなリンク(直近で使用実績のあるリンク)」に限っては、今後も機能を維持するとしています。

■ 非アクティブなリンクは予定通り無効化へ

一方で、2024年末までにまったく使用されなかったリンクについては、予定通り2025年8月25日以降に無効化される見込みです。

これらのリンクにアクセスすると、現在は「This link will no longer work in the near future(まもなくこのリンクは機能しなくなります)」という警告が表示されており、このメッセージが出るリンクは廃止対象となります。

Googleは、このようなリンクを使い続けたい場合には、「他のURL短縮サービスに切り替えることを推奨する」としています。

■ 自身のリンクが継続対象か確認する方法

自身が所有または管理する「goo.gl」リンクが今後も使えるかどうかを確認するには、そのリンクに直接アクセスするのが最も確実な方法です。

警告メッセージが表示されず、通常どおりリダイレクトされる場合は、今後も引き続き利用可能となります。

