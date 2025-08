よみうりサポナと、小川航空がタイアップし、大阪・関西万博会場周辺をヘリコプターで遊覧する搭乗体験と大阪・関西万博入場チケット付観光がセットになった日帰りバスツアーを2025年8月より期間限定で実施。

よみうりサポナ/小川航空「ヘリコプター搭乗体験と大阪・関西万博日帰りツアー」

よみうりサポナと、小川航空がタイアップし、大阪・関西万博会場周辺をヘリコプターで遊覧する搭乗体験と大阪・関西万博入場チケット付観光がセットになった日帰りバスツアーを2025年8月より期間限定で実施します。

◆期間限定!!2025年 最大のイベント会場をヘリコプターより空から見学!

《出発日》(8日間限定)

8月23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)

9月6日(土)、7日(日)

10月4日(土)、5日(日)

《旅行代金》

18歳以上お一人様 23,800円(税込)

12歳〜17歳お一人様 21,000円(税込)

4歳〜11歳お一人様 18,800円(税込)

(1) バスのご乗車場所【新大阪駅前・大阪駅前・天王寺駅前】

(2) 添乗員同行。

(バスガイドは同行いたしません)

(3) 大阪・関西万博チケット付き!!事前にチケットIDをお伝えしますので、7日前抽選・空き枠先着予約が可能です!

(4) 事前予約操作についても同社コールセンターで万全サポートします。

(5) 空からの大阪・関西万博会場の見学と入場チケットで両方が楽しめます!

(6) 復路は大阪・関西万博会場で離班することも可能です。

(要事前申請)

(7) すでに万博チケットをお持ちの方は、団体割引価格の18歳以上の方6,300円、12歳〜17歳の方3,500円、4歳〜11歳の方1,500円を割引します。

《コース》

各乗車地より(9:00〜10:00)=舞洲・大阪ヘリポート(ヘリコプター搭乗体験。

大阪・関西万博会場を空から見学。

フライト時間約5分間の遊覧を楽しめます。

ヘリポートではヘリコプター操縦席体験や写真撮影も楽しめます。)=大阪・関西万博会場(人気のパビリオンなど入場券付で約5時間楽しめます。

ご希望の方は会場で離班することもできます。

※要事前申請)=各乗車地へ(18:45〜19:30)予定

*食事は付いておりません。

*添乗員は同行しますがバスガイドは同行いたしません。

*最少催行人員25名様

(C)Expo 2025 APPROVAL TR00011-44

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・関西万博会場を上空から遊覧見学!よみうりサポナ/小川航空「ヘリコプター搭乗体験と大阪・関西万博日帰りツアー」 appeared first on Dtimes.