¡ÚMLB¡Û²øÎÏ¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡¢³ÑÅÙ17ÅÙ¤Î¡ÈÄ¶ÄãÃÆÆ»¡É185¥¥í¥¢ー¥Á¤ËÊÆ¶ÃØ³¡¡Ãæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ø4.3ÉÃ¤ÇÃåÃÆ¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤À¡×
¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥°¥íー¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÀï¤Ë¡Ö4ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²óÉ½¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨10¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢Ãæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÅ¨ÃÏÁûÁ³¤ÎÄ¶ÄãÃÆÆ»¥¢ー¥Á¤Ë¡£¥á¥¸¥ãー¶þ»Ø¤Î²øÎÏÃË¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£Å¨ÃÏÁûÁ³¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー
¥ä¥ó¥ー¥¹1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¡£2»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ì¥¤Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¹ë²÷¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£Â®ÅÙ115.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó185.0¥¥í¡Ë¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿ÌÔÎõ¤ÊÂÇµå¤Ï¡¢ÄãÃÆÆ»¤ÇÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤àº£µ¨10¹æ2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ãー¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇºÇ¾¯¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë³ÑÅÙ17ÅÙ¤ò·×Â¬¡£Æ±µÏ¿7ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢115.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó185.0¥¥í¡Ë¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙºÇÂ®¡£Ê¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2015Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î¡Ö17ÅÙ°Ê²¼¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¡×23ËÜ¤Ï¡¢2°Ì¤Î¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î13ËÜ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆüÊü¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ï¡¢ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ï¤º¤«4.3ÉÃ¤ÇÃåÃÆ¡£ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤ÈSNS¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î²øÎÏ·òºß¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£