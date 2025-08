ディズニーストアが「ミッキー&フレンズ」や「くまのプーさん」「スティッチ」「チップ&デール」「ベイマックス」など豊富なラインナップの2026年版カレンダー&手帳を発売!

定番の壁掛けカレンダーや卓上カレンダー、デイリー使いしやすい大人かわいいデザインの手帳などが勢揃いします☆

発売日:2025年8月5日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/schedule-calendar/2025/

ディズニーストアから、毎年大人気のカレンダー&手帳が2026年版も豊富なラインナップで登場。

カレンダーは、お部屋に絵を飾るような気分で楽しめる壁掛けタイプをはじめ、マグネットクリップ付きの便利な壁掛けカレンダー、キャラクターがとびだす仕掛けが楽しいポップアップ式の卓上カレンダーが展開されます。

さらに、コンパクトでオフィス使いにもぴったりな組み立て式アクリルカレンダーなど、様々なシーンで愛用できるカレンダーが盛りだくさんです。

デザインには「ミッキー&フレンズ」をはじめ「スティッチ」「ベイマックス」「ラプンツェル」『ズートピア』『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』などが勢揃い。

お気に入りのキャラクターデザインを選んで、毎月ページをめくるのが楽しみになるカレンダーです。

手帳は、デイリー使いしやすいシンプルで大人かわいいデザインを中心にラインナップ。

定番のマンスリータイプはもちろん、書き込みスペースがたっぷりのウィークリータイプなど、用途に合わせて選べます。

洋書風のレザー調カバーに『おしゃれキャット』の「マリー」や『ピーター・パン』を華やかに施した上品なデザイン、ふかふかの手触りと淡い色合いで仕上げたカバーに「ドナルドダック」や「ベイマックス」を描いたほっこり癒やされるデザインも登場。

毎年恒例のユニークなコスチューム姿のチップ&デールなど、どれもキャラクターの魅力が溢れる手帳ばかりです。

また、「デルフォニックス」のロルバーン ダイアリーLからは「くまのプーさん」「スティッチ」「ドナルド&ヒューイ・デューイ・ルーイ」「ラプンツェル」を描いたデザインが登場します☆

ズートピア 卓上カレンダー ポップアップ Memories CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時 約縦18×横18×厚み1.2cm

キャラクターがとびだす仕掛けが付いた、2026年ポップアップカレンダーから『ズートピア』の思い出デザインが登場。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」をはじめ、免許センター職員の「フラッシュ」、ドーナツが大好物の「クロウハウザー」、アイスキャンディーを食べる「レミング」のビジネスマンなどの写真や、ステッカーを貼ったようなイラストがかわいいデスクカレンダーです。

ページ裏面には便利なTo do listが付いているほか、卓上と壁掛けの2WAY仕様なのでシーンに合わせて使用することができます。

リロ、スティッチ、スクランプ 卓上カレンダー ポップアップ CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時 約縦18×横18×厚み1.2cm

『リロ&スティッチ』のデザインを使用した、2026年ポップアップカレンダー。

「スクランプ」とサップしたり向かい合っておしゃべりする「スティッチ」、洗濯物を身に着けて遊んでいるヒーロースタイルの「スティッチ」、ハンモックに乗る「リロ」と「スティッチ」などが描かれています。

ページをめくるとカレンダー上部にダイカットキャラクターがとびだす、遊び心あふれるカレンダーです。

ディズニーキャラクター 卓上カレンダー ポップアップ メタリック CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時 約縦18×横18×厚み1.2cm

ディズニープリンセスが登場する6作品のデザインを使用した2026年ポップアップカレンダーもラインナップ。

『美女と野獣』『塔の上のラプンツェル』『シンデレラ』『眠れる森の美女』『リトル・マーメイド』『アラジン』から、6人のディズニープリンセスをはじめ、「フランダー」や「パスカル」「ポット夫人」と「チップ」などもデザインされています。

ガラスの靴やバラの花など作品にまつわるモチーフも描かれたページを、キラキラの箔押しがより一層華やかに仕上げているのもポイントです。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 卓上カレンダー ポップアップ メタリック CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,200円 (税込)

サイズ:スタンド時 約高さ14×幅18×奥行き7cm

壁掛け時 約縦18×横18×厚み1.2cm

2026年ポップアップカレンダーの『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』デザイン。

「ジャック・スケリントン」や「ゼロ」「サリー」をはじめ「ウギー・ブギー」やその子分「ロック」「ショック」「バレル」の3人組、ハロウィン・タウンの町長、「ヴァンパイア・テディ」たちがレイアウトされています。

コウモリやクモの箔押しイラストが、カレンダーをより一層スプーキーに仕上げたディズニーグッズです。

ベイマックス&モチ 卓上カレンダー アクリル CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:1,800円 (税込)

サイズ:スタンド組立時 約高さ11.8×幅15.5×奥行き3.5cm

カレンダー(各) 約縦9.6×横6.7cm

『ベイマックス』をデザインした、組み立て式の2026年アクリルカレンダー。

片手をあげた「ベイマックス」や「モチ」、痛みレベルを表す10段階のマークのダイカットパーツ、ヘルスケアチップやハートマークがプリントされたフレーム、カレンダーの5つのパーツを台座に差し込んだら完成です。

カレンダーを使い終わった後は、フレームプレートに付箋などを貼り付けて、メモスタンドとして使えます。

ラプンツェル&パスカル 卓上カレンダー アクリル CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:1,800円 (税込)

サイズ:スタンド組立時 約高さ11.7×幅16.2×奥行き3.5cm

カレンダー(各) 約縦9.3×横8.5cm

『塔の上のラプンツェル』の世界観が楽しめる組み立て式の2026年アクリルカレンダー。

「パスカル」を肩に乗せたディズニープリンセス「ラプンツェル」や王国の紋章が入ったランタンのダイカットパーツ、たくさんのランタンが描かれたフレーム、カレンダーの5つのパーツを台座に差し込んで使用するカレンダーです。

「ラプンツェル」のシルエットをメインに描いた月間カレンダーには「フリン・ライダー」の姿も☆

ミッキー&フレンズ 壁掛けカレンダー CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約縦24×横36×厚み1cm

壁掛け時 約縦48×横36cm

「ミッキー&フレンズ」が大集合した、お部屋に絵を飾る気持ちで使える、美しいアートが魅力の壁掛けカレンダー。

2026年は、パン屋さんをテーマにしたアートからスタートし、1年の締めくくり、12月は幻想的な透明感のあるアートが使用されています。

書き込みスペースが大きく見やすいため、ファミリー用としてもおすすめの月めくりカレンダーです。

スティッチ&スクランプ 壁掛けカレンダー クリップ付き Costume CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:カレンダー(壁掛け時) 約縦44×横30.5cm

クリップ 約縦6.8×横18×厚み3.5cm

描き起こしアートを使用した「スティッチ」デザインの月めくりカレンダー。

コアラやカエル、サメ、リスなどユニークなコスチュームを着たキャラクターがかわいいカレンダーです。

付属のクリップは、マグネット機能のある冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付けて使えます。

チップ&デール 壁掛けカレンダー クリップ付き Costume CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:カレンダー(壁掛け時) 約縦44×横30.5cm

クリップ 約縦6.5×横16.3×厚み3.5cm

「チップ&デール」のマグネットクリップが付いた、2026年の月めくりカレンダー。

ユニコーンやペンギン、パンダ、アイスクリームなどユニークなコスチュームを着たキャラクターがたっぷり描かれています。

カレンダーを使い終わった後もクリップは使い続けられるのも嬉しいポイントです。

チップ&デール 手帳・スケジュール帳 B6 Costume CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約 縦18.7×横13.5×厚み0.6cm

「チップ」と「デール」をデザインした、10月始まりの2026年版スケジュール帳。

おちゃめな「チップ」と「デール」の魅力がギュッと詰まった1冊です。

書き込めるフリーページをしっかり備えつつ薄さと軽さを叶えた、持ち運びがしやすいスケジュール帳になっています。

ドナルド&フレンズ 手帳・スケジュール帳 B6 CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦18.5×横13.3×厚み2.2cm

魅力満載のふわもこキャラクター「ドナルドダック」をデザインした10月始まりの2026年版スケジュール帳。

ふわふわ感のある淡い色合いで仕上げたカバーは手触りもふかふか、優しい触感になっています。

中のページには「ドナルドダック」のほか「チップ&デール」や「デイジーダック」、甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」たちも登場☆

ピーター・パン 手帳・スケジュール帳 B6 型押し CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦19.3×横13.8×厚み2.3cm

洋書風のカバーアートが美しい『ピーター・パン』デザインのスケジュール帳。

手触りの良いレザー調カバーには、ロンドンの空を飛ぶ「ピーター・パン」や「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」、マイケルのテディベア、「ティンカー・ベル」たちがエンボス加工で施されています。

チクタクワニやタイガー・リリー、ディズニーヴィランズのフック船長などが描かれた、テイストの異なるイラストがたくさん詰まった一冊です。

ベイマックス&ベイマックス2.0 手帳・スケジュール帳 B6 I Love BM CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦18.5×横13.3×厚み2.2cm

空気の詰まった柔らかボディのケア・ロボット「ベイマックス」のスケジュール帳。

リラックスできるような淡い色合いで仕上げたカバーは手触りもふかふか、優しい触感になっています。

メモページは罫線、方眼、無地の3種類が揃い、使い分けできるようになっているのもポイントです。

おしゃれキャット 手帳・スケジュール帳 B6 メタリック CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦19.3×横13.8×厚み2.3cm

『おしゃれキャット』から、B6に近い大きさの2026年スケジュール帳が登場。

メタリックピンクのキャラクタープリントが華やかで可愛らしいカバーを開くと、中のページには「マリー」のほかにもたくさんのキャラクターが☆

「マリー」の兄弟「ベルリオーズ」と「トゥルーズ」、その3匹のお母さんの「ダッチェス」「トーマス・オマリー」やジャズ猫などが描かれ、テイストの異なるイラストがたくさん詰まっています。

【デルフォニックス】リロ、スティッチ、スクランプ Rollbahn Diary L 手帳・スケジュール帳 CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約 縦18.3×横15×厚み2cm

『リロ&スティッチ』のアートを使用した、B6に近い大きさのロルバーンダイアリーL。

クリア素材の表紙はホログラム箔の箔押しロゴがポイントです。

表紙の下には虹色ロゴのきらめきにマッチする、ハワイの夕日を感じられるノスタルジックなキャラクターアートが合わせられ、まるで一枚絵のような仕上がりになっています。

【デルフォニックス】ドナルド&フレンズ Rollbahn Diary L 手帳・スケジュール帳 CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦18.3×横15×厚み2cm

「ドナルド&フレンズ」のロルバーンダイアリーL。

表紙の下には、爽やかな雰囲気のバスタイムアートが合わせられ、まるで一枚絵のような仕上がりになっています。

マンスリーには「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のほか、「チップ&デール」や「デイジーダック」「ミッキーマウス」「プルート」も☆

【デルフォニックス】プーさん、ピグレット、イーヨー Rollbahn Diary L 手帳・スケジュール帳 CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦18.3×横15×厚み2cm

「プー&フレンズ」のデザインを使用したロルバーンダイアリーL。

表紙の下には、きらめくロゴがとけ込むような、キャラクターらしい配色の温かみのあるアートが合わせられ、まるで一枚絵のような仕上がりになっています。

マンスリーにレイアウトされた「くまのプーさん」のほか「ピグレット」と「イーヨー」たちにも注目です。

【デルフォニックス】ラプンツェル&フリン・ライダー、パスカル Rollbahn Diary L 手帳・スケジュール帳 CALENDAR&ORGANIZER 2026

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦18.3×横15×厚み2cm

『塔の上のラプンツェル』のロルバーンダイアリーLも登場。

表紙の下には、そのきらめきにしっとりと馴染む幻想的なランタンアートが合わせられ、まるで一枚絵のような仕上がりになっています。

各ページはクリーム色の上質紙。インクがにじみにくく裏移りしにくいので使いやすさ抜群です。

定番の壁掛けカレンダーや卓上カレンダー、デイリー使いしやすい大人かわいいデザインの手帳などが勢揃い。

ディズニーストアにて2025年8月5日より順次販売が開始される「2026年版カレンダー&手帳」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

