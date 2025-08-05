NTTドコモは、店頭やコールセンターでの事務手数料を9月5日に値上げする。Webでの手続きは今回の改定の対象外で、引き続き無料で利用できる。

店頭やコールセンターで、契約変更やSIM再発行などの手続きを行った場合の事務手数料は、現在の3850円から4950円に引き上げられ、1100円の値上げとなる。

また、ドコモ光およびahamo光に関する一部手続きの事務手数料も同様に値上げされる。対象となるのは、店頭やWebでの新規契約、転用、事業者変更、光回線の再利用などで、現在の3300円から4950円に変更される。

携帯電話（home5G含む） 受付チャネル 手続き内容 改定前 改定後 店頭 新規契約 3850円 4950円 契約変更 機種変更 名義変更 SIM再発行 eSIM再発行 電話番号の変更 電話番号保管 Web 新規契約 無料 無料（変更なし） 契約変更 機種変更 名義変更 eSIM再発行 電話番号の変更 コールセンター 契約変更 3850円 4950円 名義変更 SIM再発行 eSIM再発行 電話番号保管 ドコモ光・ahamo光 受付チャネル 手続き内容 改定前 改定後 店頭／Web 新規契約 3300円 4950円 フレッツ回線からの切り替え（転用） 他社光サービスからの契約変更（事業者変更） 他社光サービスからの契約変更（光回線再利用）