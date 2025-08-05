Æîº»ÎÉ¡¡¡È¥Æ¥ß¥¹ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤È¤â¤Ë±Ç²è¤ÎÈ¾·ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2¿Í¤Ï23Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤òÆîº»ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ±Ç²è´Û¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íö´ÝÍÍ¤ÈÍû¿Î·¯¤Îå«¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÎï¤Ê»ÐËå¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥Æ¥ß¥¹¡ªºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö½÷¿À¡Ê¥Æ¥ß¥¹¡ËÁÇÅ¨¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¿Í²á¤®¤ë¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤¬¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£