全12種展開！トーダン「ディズニープリンセス／ポケットカレンダー」2026年版

トーダンは「ディズニープリンセス/ポケットカレンダー」2026年版 全12種類を公式オンラインショップ等にて発売!

価格 : 各1,210円(税込)

発売日 : 2025年9月1日(月)

商品サイズ : H123mm×W70mm

編集・発行 : 株式会社うさぎ出版

製造・発売元 : 株式会社トーダン

販売元 : 国際カレンダー

種類:

白雪姫『白雪姫』シンデレラ『シンデレラ』オーロラ姫『眠れる森の美女』アリエル『リトル・マーメイド』ベル『美女と野獣』ジャスミン『アラジン』ラプンツェル『塔の上のラプンツェル』モアナ『モアナと伝説の海』ポカホンタス『ポカホンタス』ムーラン『ムーラン』ティアナ『プリンセスと魔法のキス』メリダ『メリダとおそろしの森』

トーダンは「ディズニープリンセス/ポケットカレンダー」2026年版 全12種類を公式オンラインショップ等にて発売します。

ポケットカレンダーは胸ポケットやカバンに入れて持ち歩いたり、デスク周りでは卓上カレンダーとして使える2WAYタイプのコンパクトカレンダーです。

メモページも豊富で、スマートフォンで会話中にスケジュール確認やメモをとることができます。

2025年版で「金運カレンダー」、「ルナ」、「招福」、「リラックマ」、「仕事に役立つ」を発売。

今回新たにディズニープリンセスが加わりました。

プリンセス12人が登場

今回発売される「ディズニープリンセス/ポケットカレンダー」は、白雪姫、シンデレラ

オーロラ姫、アリエル

ベル、ジャスミン

ラプンツェル

モアナ、ポカホンタス、ムーラン、ティアナ、メリダの12種類です。

ディズニーのプリンセスは美しいだけでなく、勇気と信念を持ち、前向きで夢を叶えるパワーもあり今も昔も憧れの存在です。

今回のカレンダーはそんな12人のプリンセスたちのストーリーをイメージしたオリジナルデザインです。

例えば、『美女と野獣』のベルは本が好きなので、表紙や裏表紙に本がたくさん描かれ、裏にはキャラクターのルミエールの絵が描かれています。

『眠れる森の美女』のオーロラ姫は、中世のタペストリーのような描写の細かい作品に合わせたクラシカルな雰囲気の表紙に、裏表紙にはオーロラ姫を助ける3人の妖精と植物に囲まれるお城を表現しています。

それぞれのプリンセスの特徴を活かした表紙や裏表紙を見るだけでも物語が思い浮かぶようです。

中面デザインは12種共通です。

カレンダーの12ヵ月には、12人のプリンセスがデザインされ、表紙とは異なる動きのある絵柄が採用されています。

また、カレンダーの裏面は茶色の一色刷りで構成されており、文字による カレンダー情報とともにプリンセスのセリフが小さく記されています。

例えば3月の『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルは、映画で髪の毛を三つ編みにして髪飾りにお花を 使っているシーンをイメージ、友達のパスカルも登場しています。

また6月の『モアナと伝説の海』のモアナでは、南国らしい植物のデザインで、子豚のプアも一緒です。

このように映画のシーンや物語が想像できる凝ったデザインです。

また3枚の共通の追加絵柄と28枚のメモ用紙も付属しており、総計47枚仕立てと実用性もあります。

今回新発売するポケットカレンダー版は滑り止め付きで自立します。

デスクやリビングで卓上カレンダーとして楽しめます。

コンパクトで持ち運びに便利なので、外出先でもメモ帳等として使えます。

(C)Disney (C)Disney/Pixar

