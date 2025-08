地上波放送＆豪華ゲスト決定！Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

KBC九州朝日放送は、Sansan株を特別協賛社に迎えて開催する、ジャパンゴルフツアー「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」(期間:8月28日〜31日)について、2025年も第2日から最終日までの試合を地上波で放送することが決定しました。

Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

KBC九州朝日放送は、Sansan株を特別協賛社に迎えて開催する、ジャパンゴルフツアー「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」(期間:8月28日〜31日)について、2025年も第2日から最終日までの試合を地上波で放送することが決定。

2025年は、ゴルゴ松本さんに加え、福岡ソフトバンクホークスOBの松田宣浩さん、そして本番組初登場の内川聖一さんをゲストに迎えお届けします。

<番組のみどころ>

近年の国内男子ゴルフ界は若手選手の活躍が目覚しく、2025年も生源寺龍憲、金子駆大、清水大成ら20代の選手が初優勝を飾り松山英樹のように、世界を舞台に戦える可能性を秘めた選手たちが台頭しています。

そんな若手選手に刺激を受け、本大会2016年のチャンピオン石川遼ら中堅選手、そしてベテラン選手も闘志を燃やしています。

国内トッププロが福岡に集う本大会。

男子プロならではの圧巻の飛距離や巧みな技に、是非御期待ください。

テレビ放送ではゴルフ界のレジェンド青木功プロ、ツアー通算8勝の手嶋多一プロら解説陣に加え、お笑い芸人界きってのゴルフ好きゴルゴ松本さんや、福岡ソフトバンクホークスOBの内川聖一さん、松田宣浩さんも出演し同じアスリート目線でみた「男子プロの魅力」を優勝争いの行方とともにお届けします。

<大会について>

2025年52回大会を迎える「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」は8月28日(木)から31日(日)までの4日間、福岡県糸島市の芥屋(けや)ゴルフ倶楽部にて開催します。

日本のプロゴルフ界でツアー制度がスタートした1973年、KBCの創立20周年事業として始まった「KBCオーガスタ」。

2017年から「夏フェス!オーガスタ」と題し、音楽・グルメ・アウトドアを軸に様々なトーナメント演出にチャレンジしてきました。

全国のゴルフファンはもちろん、地域の皆様にも支えられ、現在では国内ツアートップクラスのギャラリー数を誇ります。

<出演>

第2日 / 8月29日(金) :手嶋多一プロ、内川聖一、松田宣浩

第3日 / 8月30日(土) :手嶋多一プロ、ゴルゴ松本

最終日 / 8月31日(日):青木功プロ、手嶋多一プロ

ゴルゴ松本

内川聖一

松田宣浩

<番組概要>

◆番組タイトル

Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

◆KBCテレビ 放送時間

第2日・・・ 8月29日(金) 午後2時50分〜

第3日・・・ 8月30日(土) 午後1時55分〜 / 深夜0時〜

最終日・・・ 8月31日(日) 午後1時55分〜

※30日(土)深夜0時〜/31日(日)午後1時55分〜は、テレビ朝日系列全国ネット放送

※31日(日)は午後3時20分以降、延長の場合はKBCローカル放送のみ最大午後5時30分まで延長して放送、KBC公式YouTubeチャンネルで配信。

