◆IVEガウル、美しい脚を披露

【モデルプレス=2025/08/05】6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)のガウル(GAEUL)が4日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス滞在の様子を公開した。1日から3日にかけて開催された「KCON LA」にIVEとして出演していたガウルは「I always have the best time in LA」とコメントし、ミニワンピース姿の美しい脚が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「二度見した」「素敵」「LAが似合う」などのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】