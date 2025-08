歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムで、アジアツアー台北公演の「忘れられない瞬間」について思い出を綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】台北で “2回目のアンコール” に応えてアカペラで熱唱 “台北での忘れられない瞬間”



浜崎さんは “After the encore, the curtain closed, and I was walking under the stage to return to my dressing room,” (アンコールが終わって、カーテンが降りて、ステージの下を楽屋に向けて歩いていたら) “I noticed the Taipei TAs still calling out "Ayu!" ” (台北TAの皆さんが「あゆ!」と呼んでいるのに気づきました)







“I and crew members hurried back to our positions, raised the curtain again, switched on the lights, raised the lift,” (私とスタッフはダッシュで戻って位置について、カーテンを上げて、ライトを点けて、ステージを上げて) “and the double encore began.” (そして、2回目のアンコールが始まったのです)と、台北TAたちの熱い思いに応えて戻ったことを回想しています。







浜崎さんは “I went on stage without knowing what I was going to do, ” (自分が何をしているのかにさえ気づかずにステージに戻ったんだけど)と、ただただ台湾TAたちの声に引き寄せられるように戻ったと明かしつつ、 “but when I saw everyone's faces, I started crying and sang "Who..." a cappella.” (みんなの顔を見た瞬間に泣いてしまって「Who…」をアカペラで歌い始めたのです)と、ほぼ即興で台湾TAたちの思いに応えた実情を伝えています。









浜崎さんは “It was definitely one of my most unforgettable moments in Taipei.” (これは間違いなく、私にとって台北で最も忘れられない瞬間です)と、大きな感謝とともに伝えています。

【担当:芸能情報ステーション】