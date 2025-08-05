¿·¼Ö134Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥»Â¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Ä¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡È¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¡õ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ·Ú½é¤Î¡È¥¹¥´¥¤µ¡Ç½¡É¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖMR¥ï¥´¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤Ï¡ª
¥¹¥º¥»Â¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤¬2001Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡ÖMR¥ï¥´¥ó¡×¡£
¡¡»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¾®µ¤Ì£¤è¤¤Áö¤ê¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥»Â¿·¡Ö·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡½éÂåMR¥ï¥´¥ó¤Ï2001Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈMR¡É¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÂç¿Í4¿Í¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¡Ö²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1590mm¡£
¡Ö¥¿¥¦¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥ë¡¼¥Õ¡¢¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤¬°ìÉ®¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥â¥Î¥Õ¥©¥ë¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤Ä¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢2001-2002Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯ÇäÅö½é¤Ï¡ÖE¡×¡ÖX¡×¡ÖX¥Ê¥Ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¡Ö¥¿¡¼¥ÜT¡×¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2002Ç¯¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¾åµé¼Ö¼ï¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ64ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤ÅûDOHC 12¥Ð¥ë¥Ö ¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡Æ±¤¸¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¿¡¼¥ÜT¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤è¤ê¤â¡¢¥È¥ë¥¯¤Ê¤É¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡¹½ÉÕ¤¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ4Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¡¢14¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢155¡¿55¥µ¥¤¥º¤ÎÄãÊÐÊ¿Î¨¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢MR¥ï¥´¥ó¿ï°ì¤Î¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¥Ç¥ë¤Èº¹ÊÌ²½¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¥È¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÁ°ÌÌ¾×ÆÍ»þ¤Ë±¿Å¾ÀÊºÂÌÌÁ°Ã¼¤¬Î´µ¯¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿ÈÂÎ¤¬Á°Êý¤Ø²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°ÂÁ´µ¡Ç½¡×¤ò¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë134Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¡Ë¤È¤¤¤¦¾åµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡¢MR¥ï¥´¥ó ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£
¡¡¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä½ªÎ»°Ê¹ß¤âÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ÍÁ³¿Íµ¤¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£