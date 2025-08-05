¡ÈÄ¶¥¨¡¼¥¹¡ÉâÃ¾ëÈþ½Õ¤Ï°Õ³°¤Ê¡Ö15ÈÖ¡×¤Ë¡ªU20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤ËÎ×¤àU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡¢ÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡Ä10ÈÖ¤ÏÆ£ùõÃÒ»Ò
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï4Æü¡¢AFC U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥¿¥¤2026Í½Áª¤ËÎ×¤àU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2026Ç¯4·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿Í½Áª¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£Í½Áª¤Î¾·½¸¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
GK¡§
12¡¥´äºêÍÇÈ¡Ê¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¡Ë
1¡¥Ì¾ÏÂºé¹á¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
23¡¥ÀÐÅÄ¤Ò¤Ê¤Ï¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ë
FP¡§
16¡¥ÄÓ¿¢º»±©¡Ê¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¡Ë
14¡¥Èõ¸ýÍü²Ö¡Ê¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¡Ë
3¡¥½©ËÜ²Â²»¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
20¡¥ÌÚÂ¼Ì¤Íè¡Ê¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¡Ë
19¡¥郄¶¶¸÷è½¡ÊÆüÂÎÂçSMG²£ÉÍ¡Ë
¾¾±ÊÌ¤Ì´¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¢¨1
7¡¥ÈÄÂ¼¿¿±û¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È/NED¡Ë
6¡¥²£»³¾Ð°¦¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
¿·°æË¨²Ó¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¢¨2
10¡¥Æ£粼ÃÒ»Ò¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
11¡¥·ªËÜÍª²Ã¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
2¡¥ÎëÌÚ²¹»Ò¡ÊÆüÂÎÂçSMG²£ÉÍ¡Ë
15¡¥âÃ¾ëÈþ½Õ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë
13¡¥¸ÅÅÄËã»Ò¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
17¡¥¸¶¤Ò¤Ð¤ê¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
4¡¥ËÜÂ¿Åí²Ú¡Ê½½Ê¸»ú¹â¡Ë
22¡¥°ËÀª¤Ï¤Ê¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
5¡¥ËÒ¸ýÍ¥²Ö¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
21¡¥ºç°¦²Ö¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
18¡¥ÄÅÅÄ°¦Çµ²»¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
8¡¥¾®ÅçÁÖ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¢¨1
9¡¥º¬ÄÅÎ¤è½Æü¡Ê¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¢¨2
¢¨1 ¾¾±ÊÌ¤Ì´¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¡¢¾®ÅçÁÖ¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡Ê7/27¡Ë
¢¨2 ¿·°æË¨²Ó¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¡¢º¬ÄÅÎ¤è½Æü¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡Ê7/30¡Ë
¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸·Ð¸³¤ò»ý¤Ä18ºÐ¤ÎâÃ¾ëÈþ½Õ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢½êÂ°¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç2023-24¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤ÎU-17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö14ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö15ÈÖ¡×¤Ë¡£âÃ¾ë¤ÏÆ±¤¸¤¯U-19ÂåÉ½¤È¤·¤Æ5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿SUD Ladies Cup 2025¤Ç¤â15ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤é°æ¿¬ÌÀ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï15ÈÖ¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«·âÇË¤Î¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤5Ì¾¤ÎÁª¼ê
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥¿¥¤2026Í½Áª¡¢U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¥°¥¢¥à¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£