フリーイングは、フィギュア「アズールレーン ジョッフル 祝福のスタートダッシュ」を2026年2月に発売する。価格は33,000円。

本商品はゲーム「アズールレーン」のキャラクター「ジョッフル」を1/4スケールフィギュア化したもの。着せ替え衣装「祝福のスタートダッシュ」のボンネットに乗り、フロントガラス越しに指揮官に迫るLive2Dアニメを元に立体化。

胸が誇張され体をギュッと押し込めたようなタイトなレースクイーン衣装となっており、肉感あるダイナミックな造形となっている。

2026年2月 発売予定

スケール:1/4

サイズ:全高約210mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.