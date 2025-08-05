¤³¤ìºî¤Ã¤¿¤Î⁉¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Ø¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡Ù
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ïº£Ç¯ÁÏ´©40¼þÇ¯¡£»ïÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ôËüÅÀ°Ê¾å¡Ê¡ª¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÎòÂå¤ÎÊÔ½¸¼Ô40Ì¾¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¡¢¥ê¥ì¡¼¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äÁ°²ó¡¿ÎòÂå·Ü¶»¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢ÃÇ¥È¥ÄNo.1¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï´¶¤Ë¶Ã¤¯¡Ø¤È¤êÅ·¡Ù¡¿Ê´»È¤¤¤Ë¥³¥Ä¤¢¤ê
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÎÁÍý¶µ¼¼¡Ø¥³¥È¥é¥Ü¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µ°æ¡£¡ÈÇã¤¦¤â¤Î¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥·¥å¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï¡©
¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ÎÆ´¤ì¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤Ë
Æþ¼Ò¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÀèÇÚÊÔ½¸¼Ô¤È°ì½ï¤ËÃ´Åö¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤¹¡£
Åö»þ½é¤á¤Æ¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ç¸«¤¿¥¥Ã¥·¥å¤Ï¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¤ÎÃÆÎÏ¤Ë´¶Æ°¡£´ë²è¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÈÇã¤¦¤â¤Î¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð½é¿´¼Ô¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ïº£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤È¤Î»ý¤Á´ó¤ê²ñ¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¤ÈÂç³èÌö¡£º£¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡¢²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î»õ¤¶¤ï¤ê¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÍñ±Õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¡£
¡Ø¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡ÊÄ¾·Â22cm¤ÎÄì¤¬È´¤±¤ë¥¿¥ë¥È·¿1ÂæÊ¬¡Ë
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ê12¡ß20cm¤Î¤â¤Î¡Ë¢¨¡Ä¡Ä2Ëç
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä¡Ä1/2¤ï¡ÊÌó100g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä3Ëç
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä50g
¡ÒÍñ±Õ¡Ó
Íñ¡Ä¡Ä3¸Ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢µíÆý¡Ä¡Ä³Æ1/4¥«¥Ã¥×
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¢¨ÀµÊý·Á¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ê18¡ß18cm¤Î¤â¤Î¡Ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ëç¤ò25¡ß25cm¤¯¤é¤¤¤Ë¤Î¤Ð¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ë¡£
²¼½àÈ÷
¡ü¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ï¼¼²¹¤Ë15Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¡¢È¾²òÅà¤¹¤ë¡£
¡ü¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò220¡î¤Ë²¹¤á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¶ñ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¤µ¤Ã¤È¿åÀö¤¤¤·¡¢¿å¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à¡£ÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿å¤±¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤µ4¡Á5cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¤Î¤Ð¤¹
¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÏÄ¹ÊÕ¤ò2¡Á3cm½Å¤Í¤Æ¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÃÖ¤¡¢¤á¤óËÀ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤á¤óËÀ¤Ç25¡ß25cm¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Î¤Ð¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò·¿¤ËÉß¤¹þ¤à
¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò·¿¤Ë¤½¤Ã¤È¤«¤Ö¤»¡¢¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤¹¤¤Þ¤Ê¤¯Éß¤¹þ¤ß¡¢Äì¤ÈÂ¦ÌÌ¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£·¿¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤Ã¤È¼è¤ê½ü¤¯¡£
¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÄìÁ´ÂÎ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡£
¡Ê4¡ËÍñ±Õ¤òºî¤ê¡¢¶ñ¤ò²Ã¤¨¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê5¡ËÍñ±Õ¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¾Æ¤¯
Íñ±Õ¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢220¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç15¡Á20Ê¬¾Æ¤¯¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é·¿¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£Ç®¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡Ø¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡Ù¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥ï¥±
¡Ú¤½¤Î1¡ÛÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëºî¶È¤Ë¡£¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢·¿¤Ë¤·¤¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¸«¼é¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¡£
¡Ú¤½¤Î2¡Û¶ñºà¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥³¥È¥é¥Ü¿ä¿ÊÉô¡¦I°æ
³¤ÍÎÀ¸ÊªÂç¹¥¤¤Ê7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¡£´Å¤¤¤â¤ÎÁ´ÈÌ¤È¹ÈÃã¤¬¹¥¤¡£¡£¤¦¤µ¤®Àê¤¤¤Ï¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡£