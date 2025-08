Kool & The Gangのオリジナルメンバー ジョージ・ブラウンを父に持つシンガーソングライター gbが、土岐麻子、荒谷翔大を迎えた「SMILE IN YOUR FACE」を8月27日にリリースし、メジャーデビューする。

2002年にBOOとMUROがリリースした「SMILE IN YOUR FACE」のgbによるカバーは、8月4日に鎌倉市由比ガ浜の『海渡 -KAITO YUIGAHAMA-』で開催されたイベント『Corona Sunsets Hour』にて披露された。同楽曲は、「SPARKLE」(山下達郎)をサンプリングソースに持ち、シティポップとストリートカルチャーが幸福に交差した楽曲だ。

同楽曲のカバーとなる本作は、gb、土岐、荒谷という世代も音楽性も異なる3人が、それぞれの解釈と声を持ち寄り、“なぞる”のではなく“気持ちを引き継ぐ”ことをコンセプトに制作された。原曲が持つ軽快なグルーブは踏襲しつつ、より柔らかく、開かれたサウンドへと昇華。ノスタルジーに頼らず、現代のリスナーのリアリティに寄り添うカバーとなっている。

また、アートワークには、これまでの「デコレート」「Nothing Special feat. 中山優馬」と連動するイラストストーリーのクライマックスシーンを採用している。

<gb コメント>

『SMILE IN YOUR FACE』を初めて聴いたのは、中学3年の頃。音楽好きの友だちのでMTVを観ていたとき、BOOさんとMUROさんのこの曲が流れてきたんです。当時、ラップやヒップホップといえばUSの音楽しか知らなかった僕にとって、日本語でこんなにも心地よく、グルービーに響く曲があることに驚きました。印象的なイントロのギター、リズムもメロディも大好きで、最初はこれがオリジナルだと思っていたんです。でも後に、山下達郎さんの『SPARKLE』が元曲だと知り、初めて“サンプリング”という言葉に出会いました。そこから、J-POPやJ-R&B、日本語ラップなど、いろいろな音楽に夢中になって、今の僕の音楽のベースが出来上がっていった気がします。そんな思い出の一曲を、今度は“届ける側”として歌えること。しかも、僕がリスペクトするアーティストである土岐麻子さん、荒谷翔大くんと一緒に、僕たちなりの『SMILE IN YOUR FACE』を作れたことが、本当に嬉しいです。あの日の僕のように、この曲が、誰かの耳に、心に、衝撃や喜びを届けられたら、それ以上の喜びはありません。

<土岐麻子 コメント>

『SMILE IN YOUR FACE』は2002年リリースの曲ということですが、当時私は在籍していたバンドの活動に没入していた頃で、振り返るとその頃の日本のヒット曲をほとんど知らず…BOOさんとMUROさんのことはもちろん存じ上げていましたが、そういった経緯で、この曲を20年以上経ったこのタイミングでなんとも新鮮に聴いてしまいました。アレンジやメロディ、ミキシングから当時の日本のヒップホップのライブやクラブの雰囲気を思い出しました。この当時ならではの、整頓されすぎていないナチュラルな勢い。いいなあと思いました。私は音楽をやる上で「憧れの力」がとても大事だと思っているのですが、gbさんは中学生のときにこの曲に影響を受けたということで、そんな大切なレコーディングに初対面の私を呼んでくれたことを嬉しく思います。そしてまた下の世代へと、憧れの循環が起きるかも。じつはgbさんも荒谷翔大さんのパートもそれぞれ別々のタイミングでレコーディングしたので、ライブで共演してみたいです。きっとまた新しいものになるはず。

<荒谷翔大 コメント>

このお話を頂いて、『SMILE IN YOUR FACE』を初めて聴いたですが、イントロのカッティングギターを聴いた時に山下達郎さんの『SPARKLE』だ!と驚き、心掴まれました。そしてこの曲の真っ直ぐな歌詞、美しいメロディー、そのどれもがすっと心に染み入りました。山下達郎さんも大好きでライブも観たことがあるので、この楽曲に歌唱で参加することができてとても光栄です。レコーディングでは、当日アドリブでアウトロに入れたフェイクがとても楽しくて、そのセッション感をぜひみんなにも聴いて感じて欲しいのと、それぞれのパートで、3人の歌声が絡み合う、そんな瞬間に耳を澄ましながら聴いてみてもらえると嬉しいです。そしてこれを機に出会えたgbさん、土岐麻子さんともライブなどで共演できたら嬉しく思います。

(文=リアルサウンド編集部)