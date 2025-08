TOMORROW X TOGETHERが11月15日の埼玉ベルーナドーム公演を皮切りに、自身2度目となる日本ドームツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : TOMORROW」IN JAPAN>を開催することが決定した。

これは4度目のワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」>の日本公演となるもので、ツアータイトルには「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。これまで、夢を守るために約束の場所から再び出発した少年たちのストーリーをステージ上で披露してきたTOMORROW X TOGETHERが、今回のツアーを通じてどんなストーリーを展開していくのか期待が高まるところ。

<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」IN JAPAN>の詳細やチケット販売スケジュールなどについては後日発表される予定だ。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」IN JAPAN>

【埼玉】

11月15日(土) ベルーナドーム

11月16日(日) ベルーナドーム

【愛知】

12月06日(土) バンテリンドームナゴヤ

12月07日(日) バンテリンドームナゴヤ

【福岡】

12月27日(土) みずほPayPayドーム福岡

12月28日(日) みずほPayPayドーム福岡

