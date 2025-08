◾️<Corona Sunsets Hour>セットリスト

公演日:2025年8月4日(月)

会場:鎌倉市由比ガ浜・海渡 -KAITO YUIGAHAMA-

1: NEW DAY

2: Simple and sweet

3: Nothing Special

4: HOME reprise

5: 空模様

6: マッシロ

7: 丁寧な暮らし

8: デコレート

9: magic

10: its a NEW DAY