TWICEが、米<Lollapalooza Chicago>にヘッドライナーとして出演した。

TWICEとして、初のグローバルフェスティバル出演だったが、会場内のあちこちには、ファンによるキャンディボンの光が揺れ、ステージにTWICEが登場すると同時に大歓声が沸き起こった。オープニングは、グループ初の英語シングルにしてBillboard「Hot 100」に初登場した「The Feels」。メンバーは流暢な英語で観客とのコール&レスポンスをリードし、続く「MORE & MORE」「Dance The Night Away」「What is Love?」などの代表曲で一気にフェスの熱気を加速させた。

NAYEONとMOMOによるユニットのダンスブレイクや、TWICE楽曲によるライブバンド演奏も披露され、多彩な演出が観客を惹きつけた。「Alcohol-Free」「ICON」「I CAN’T STOP ME」「MOONLIGHT SUNRISE」など、夏らしさやジャンルの幅を活かしたセットリストで、フェスの舞台にふさわしいパフォーマンスを展開した。

Netflixアニメ『K-POP DEMON HUNTERS』のオリジナルサウンドトラック「TAKEDOWN(JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)」では、アニメに登場するキャラクター“ルミ”“ジョイ”“ミラ”を彷彿とさせる演出で大歓声を呼び起こした。さらに、Billboard「Hot 100」で再注目を集めている「Strategy」のパフォーマンスでは、会場のボルテージが最高潮に達した。

「ONE SPARK」披露後には、夜空にTWICEの公式ロゴや、メンバーをモチーフにしたキャラクター“LOVELY”、グループ名“TWICE”が浮かび上がるドローンショーが実施され、真夏の夜を鮮やかに彩った。

ラストナンバーは最新曲「THIS IS FOR」。TWICEは「Amazing time tonight!」と叫び、「10年間たくさんの公演を行ってきたが、Lollapalooza Chicagoは私たちにとって初めてのフェスティバル。この瞬間を永遠に忘れない。大きな歓声で楽しんでくれてありがとう。また素敵なニュースや音楽、ワールドツアーで戻ってくる」とファンにメッセージを送った。

TWICEの公式YouTubeチャンネルを通じてライブ配信を視聴した国内外のファンからは、「HOT GIRLSの祝福」「立っているだけでK-POPの威厳を感じさせる」「TWICEが人気な理由を聞かれたらこのステージを見せればいい」「現地で観られる人がうらやましい」「TWICEのステージからエネルギーをもらった」「フェスならではの演出が新鮮」といった称賛の声が相次いでいる。

TWICEは、先日大阪・京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる<TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN JAPAN>をスタートさせ、2日間で約10万人の観客を魅了した。8月27日には、6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』がリリースとなる。

TWICE JAPAN 6thALBUM『ENEMY』

2025.08.27 Release

https://twicejapan.lnk.to/ENEMY

1.Up to you

2.ENEMY

3.FINE

4.One day

5.Blind in Love

6.Love is more

7.The wish

8.Glow

9.Like 1 初回限定盤A 【CD+DVD】WPZL-32225/6

¥4,720(税込)

DVD収録内容:

「The wish」Making Movie

『ENEMY』Jacket Shooting Making Movie

『ENEMY』Jacket Member Making Video

『ENEMY』Music Video Making Movie

※ビジュアル入りブックレット36P / スリーブケース仕様

※トレーディングカード 1枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入 初回限定盤B 【CD】WPCL-13685

¥4,200(税込)

特典内容:3つ折りポスター 1枚ランダム封入 (全9種) / 3cut photo 1枚ランダム封入 (全9種) /ビジュアルダイカットクリアステッカー 1枚ランダム封入 (全9種)

※歌詞ブックレット20P / スリーブケース仕様

※トレーディングカード 3枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)

※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入 通常盤 【CD】WPCL-13686

¥3,520(税込)

※歌詞ブックレット16P

<初回プレス分のみ>

※トレーディングカード 1枚ランダム封入(通常盤限定封入 全10種)

※応募・登録用シリアルナンバー 1枚封入 ○ONCE JAPAN限定盤 【CD】WPCL-60090

¥3,740(税込)

※ビジュアル入りブックレット32P / スリーブケース仕様

※3×3折りポスター1枚封入

※トレーディングカード 2枚ランダム封入(ONCE JAPAN限定盤封入限定セルフィートレーディングカード 全9種)

※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※応募・登録用シリアルナンバー 2枚封入

※本商品は数量限定となりますので、上限に達し次第受付を終了します。 メンバーソロジャケット盤(全9形態)【CD】

¥3,300(税込)

<各形態名>

・NAYEON盤(WPCL-60091)

・JEONGYEON盤(WPCL-60092)

・MOMO盤(WPCL-60093)

・SANA盤(WPCL-60094)

・JIHYO盤(WPCL-60095)

・MINA盤(WPCL-60096)

・DAHYUN盤(WPCL-60097)

・CHAEYOUNG盤(WPCL-60098)

・TZUYU盤(WPCL-60099)

※メンバーソロジャケット / ピクチャーレーベル仕様

※ビジュアル入りブックレット8P

※トレーディングカード 2枚封入(メンバーソロジャケット盤限定封入セルフィートレーディングカード 全5種 *各メンバー5種ずつ)

※応募・登録用シリアルナンバー 2枚封入

・ブックレットに歌詞の記載はございません。

・こちらの商品はONCE JAPAN OFFICIAL SHOP及び、JYP JAPAN ONLINE STOREでの販路限定販売となります。(ONCE JAPAN非会員の方でも購入可能です。) 8th Anniversary Collection BOX【CD】WPCL-60100〜108

¥31,900(税込)

〈888セット限定商品〉の為上限に達し次第受付終了となります。

特典内容

8周年記念BOX付

▲櫂薀蹈ぅ鰭ステッカー 9枚封入

9愼者イベント時の全員お見送り会でメンバーに必ず会える権利

※応募・登録用シリアルナンバー 18枚封入(各メンバーソロ盤ごとに2枚封入)

※メンバーソロジャケット盤9形態セット商品

※メンバーソロ盤9種を収納した特製BOX仕様

・CDは “メンバーソロジャケット盤” と同一のものになります。

・本商品は数量限定となりますので、上限に達し次第受付を終了します。

・こちらの対象商品はONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでの販路限定販売となります。(ONCE JAPAN非会員の方でも購入は可能)

<TWICEライブ>

2025年7月26日(土)大阪・京セラドーム大阪 開場15:30 開演17:30

2025年7月27日(日)大阪・京セラドーム大阪 開場14:30 開演16:30

2025年8月23日(土)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場15:30 開演17:30

2025年8月24日(日)愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:30 開演16:30

2025年8月30日(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:30 開演17:30

2025年8月31日(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場14:00 開演16:00

2025年9月16日(火)東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:30

2025年9月17日(水)東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:30

※未就学児は入場不可となります。

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。

【関連リンク】

・TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN:http://oncejapan.com

・TWICE JAPAN OFFICIAL SITE:http://www.twicejapan.com

・TWICE JAPAN OFFICIAL X:https://twitter.com/jypetwice_japan

・TWICE JAPAN OFFICIAL Instagram:https://www.instagram.com/jypetwice_japan/

・TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel:https://www.youtube.com/@twicejapan_official

・TWICE JAPAN OFFICIAL TikTok:https://www.tiktok.com/@twice_tiktok_officialjp