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TWICE JAPAN 6thALBUM¡ØENEMY¡Ù
2025.08.27 Release
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1.Up to you
2.ENEMY
3.FINE
4.One day
5.Blind in Love
6.Love is more
7.The wish
8.Glow
9.Like 1
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¡ØENEMY¡ÙJacket Member Making Video
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