人間の免疫システムは、体を病原体から守る上で重要な役割を果たしています。スイスの研究チームが行った新たな実験では、「病気の人を見るだけ」でも免疫システムが活性化されることが明らかとなりました。Neural anticipation of virtual infection triggers an immune response | Nature Neurosciencehttps://www.nature.com/articles/s41593-025-02008-y

The Mere Sight of a Sick Person Can Trigger Our Immune System : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/the-mere-sight-of-a-sick-person-can-trigger-our-immune-system人間の免疫システムは実際に病気になった後だけでなく、日常的なさまざまなものに影響を受けています。これまでの研究ではお化け屋敷に入ったり、日光を浴びたり、空腹を感じたりするだけで免疫系に変化が生じることがわかっています。今回、スイスのローザンヌ大学などの研究チームは健康な成人248人を対象に、VRヘッドセットを用いた複数の実験を行いました。VRヘッドセットにはOculus Rift CV1が用いられ、研究チームは被験者にさまざまな特徴を持った顔のアバターを見せて、それに対する反応などを調査しました。被験者にはまず、中立的な顔のアバター(Neutral avatar)が見せられました。その後のセッションで「中立的なアバターのコホート(Neutral cohort)」、高熱などに伴う発疹を示す「病気に感染したアバターのコホート(Infection cohort)」、何かを恐れるような表情を浮かべる「恐怖するアバターのコホート(Fearful cohort)」にそれぞれ割り当てられました。アバターは「D5(最も遠い)」から「D1(最も近い)」まで5段階の距離で提示されました。各実験では、アバターを見た時の脳波のパターンを測定したり、血液サンプルを採取して免疫反応を調べたり、被験者にアバターが自分に接触したかどうかを判断させたりしました。被験者の血液サンプルを分析したところ、中立的または恐怖するアバターを見た時は、免疫マーカーの上昇はみられませんでした。しかし、病気のアバターを見た時は自然リンパ球(ILC)の血中濃度が上昇し、免疫システムが活性化していることが確認されました。通常、ILCの血中濃度は体が病原体に暴露した時に急上昇することがわかっています。ところが今回のケースでは、あくまでVRヘッドセット越しのアバターとして「病気の人の顔」を見ただけであり、被験者は仮想的な「感染の可能性」を想像しただけでした。また、被験者の脳波を測定して機械学習モデルで分析した結果、被験者の脳は病気のアバターの顔を見た時に独特のパターンを示すことが判明。中立的または恐怖するアバターを見ても、同様のパターンは確認されなかったとのことです。最も強い脳パターンが引き出されたのは、病気のアバターが最も遠いD5の位置に表示された時でした。これは、遠い場所にある「迫り来る危険」を察知すると脳が反応し、視床下部などの活動を促して免疫システムと通信することを示唆しています。興味深いことに、活性化した脳領域の一部は、インフルエンザワクチンの接種後に活性化する領域と同じだったと報告されています。さらに、表示されたアバターが自分に触れたと思ったらボタンを押してもらう実験では、病気のアバターの場合は中立的または恐怖するアバターと比較して、より速くボタンを押すことが確認されました。一連の実験結果は、病気になった人を見ることで、脳が感染に備えた準備を始めていることを示唆しています。研究チームは、この準備が闘争・逃走反応(戦うか逃げるか反応)として発達した可能性が高いと考えていますが、感染の認識と嫌悪感の相互作用についてなど、まだ解明しなくてはならない点が多くあるとのこと。研究チームは論文で、「これらの結果は人間が感染の脅威に対し、単なる物理的接触に依存するのではなく、体と環境の相互作用の境界を構成する空間を突破した時点で、神経と免疫が統合された反応を示すことを示唆しています」と結論付けました。