Ž¢ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯Ž£¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÂæÏÑÁíÅý¤ÎÂçÌäÂê
Á°ÁíÅý¤Îèñ±ÑÊ¸»á¡Êº¸¡Ë¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡ÊÃæ±û¡Ë¤À¤¬¡¢½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Bloomberg¡Ë
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï5·î¤Ë½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÂç¤¤Ê¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î26Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë24Ì¾¤ÎÈíÌÈ¡Ê²ò¿¦¡¦¥ê¥³¡¼¥ë¡Ë¤òÌä¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤Î¥ê¥³¡¼¥ë°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£
½¢Ç¤1Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¼ÒÀâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥³¡¼¥ëÅêÉ¼¤ÎÈÝ·è¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àè¤Îèñ±ÑÊ¸À¯¸¢¤Î¤È¤¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î´Ø¿´ÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÂæÏÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£
TSMC¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤ä¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤à¤·¤íÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¹â¤¤¡£ÂæÏÑÀ¯¼£¤ÎÆ°¸þ¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤½¤·¤ÆËÜÍè¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤ÏÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤¬¤µ¤Û¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÈíÌÈ±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â´Þ¤á¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°Õ³°¤ÈÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍêÀ¶ÆÁ¤Î¿ÍÊªÁü
ÍêÀ¶ÆÁ»á¤ÏÃÏÊý¼óÄ¹¡ÊÂæÆî»ÔÄ¹¡Ë¡¢Ãæ±û¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¡¢èñ±ÑÊ¸À¯¸¢2´üÌÜ¤ÎÉûÁíÅý¤È¤·¤ÆËÉÙ¤Ê¹ÔÀ¯·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍûÅÐµ±¤äèñ±ÑÊ¸»á¤Î¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁíÅýÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹Ãø½ñ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ëèñ±ÑÊ¸»á¤âÁíÅýÁªÁ°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î½ñÀÒ¤Ï·ÐÎò¤ä¶ÈÀÓ¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ®¸ù¤äºÃÀÞ·Ð¸³¤«¤é²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î¤½¤Î»þ¡¹¤Î»×¹Í¤Î·Ð²á¤ò¤¿¤É¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÁíÅýÁªµó¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ»á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃø½ñ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹çËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬½ñÀÒ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂæÆî»ÔÄ¹1´üÌÜ¤Î4Ç¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿2015Ç¯¤Î½ñÀÒ¤È2014Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤ÎÂæÆî»ÔÄ¹»þÂå¡¢2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Î¹ÔÀ¯±¡Ä¹»þÂå¤ò°·¤Ã¤¿2019Ç¯¤ËÂæÏÑ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿2ºý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÇÍêÀ¶ÆÁ»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¤á¤ë½ñÀÒ¤Ï¡¢¸µ»º·Ð¿·Ê¹ÂæËÌ»Ù¶ÉÄ¹¤ÎÌðÈÄÌÀÉ×»á¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤ËËÝÌõ¡¦ÊÔÃø¤·¤¿¡ØÍêÀ¶ÆÁ¡½¡½À¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ëÂæÏÑ¿·ÁíÅý¡Ù¡Ê»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÂæÏÑ¤ÎÍÌ¾¤ÊÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤¬2024Ç¯¤ÎÁªµóÁ°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿É¾ÅÁ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÏÑÀ¯¼£¤ÎÎ®¤ì¤Ï¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Íê»á¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ëÍýÇ°¤ä°Õ»×·èÄê¤Ø¤Î³ëÆ£¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈà°Ê³°¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
Ì±½°¤È¤Î¸òÎ®¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Àè½»Ì±¡¢LGBTQ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢ÂæÆî°Ê³°¤ÎÃÏÊý¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡½¡½Èà¤Ï¤¤Ã¤È¶ÐÊÙ¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÄÌ¤¹´è¸Ç¤Ê¡Ö¿ÆÆü¡Ê¾ð¤Ë¸ü¤¤¡Ë¡×¤Î¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÍê»á¼«¿È¤ÎËÜ¤Ï¤Ê¤¼2024Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2019Ç¯¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î½ÐÈÇÄ¾¸å¤Ë2020Ç¯¤ÎÁíÅýÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤ëÌ±¿ÊÅÞÆâ¤ÎÍ½È÷Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
ÍêÀ¶ÆÁ¤Ë¤Ï¹ÊóÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×
Åö»þ¤Ï¸½¿¦ÁíÅý¤À¤Ã¤¿èñ±ÑÊ¸»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤¬´í¤¦¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÎÁíÅýÁª¤Ë¸þ¤±¤¿ÍêÀ¶ÆÁ»á¤Î¡ÖÌ¾»É¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤½ñÀÒ¤ÏÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÍ½È÷Áª¤Çèñ±ÑÊ¸»á¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3ÅÙ½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¸½ºß¡¢SNS¤äÆ°²è¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¿®¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê½ñÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¯¼£²È¤Î¹Í¤¨¤ä»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¶ÌÀÐº®ÞÂ¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¼êÃÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢èñ±ÑÊ¸À¯¸¢´ü¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤¬¤«¤Ê¤ê¹ª¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍêÀ¶ÆÁ»á¤¬ÁíÅý¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¾ì¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë³°¸ò¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ëÃø½ñ¤ò´©¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£¸å¤ÎSNSÈ¯¿®¤ò´Þ¤á¤Æ¹ÊóÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂæÏÑ¤Î½»¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ç¤¢¤ë¡£
À¯¼£Ï©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï2024Ç¯¤ÎÁíÅýÁª¤Ç¡Öèñ±ÑÊ¸Ï©Àþ¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Öèñ±ÑÊ¸Ï©Àþ¡×¤È¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×Ï©Àþ¤ò»Ø¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÈË¡¼£¤Î¶¯²½¡¢2016Ç¯¤ÎÀè½»Ì±¤Ø¤Î¼Õºá¤ä2019Ç¯¤ÎÆ±Àº§¹çË¡²½¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¿Í¸¢¡¦Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÃæ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñÂæÏÑ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ç¸¢¤òÍ¤¹¤ëÆÈÎ©¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò·ø»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö92Ç¯¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Íê»á¤¬èñ±ÑÊ¸»á¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×Ï©Àþ¤òËÜÅö¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤ò²á¤®¤¿º£¡¢¤à¤·¤íÍê»áÆÈ¼«¤Î¸½¾õ°Ý»ýÏ©Àþ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯10·î¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ÔÀ¯±¡Ä¹»þÂå¤Ë¡Ö»ä¤Ï¼ÂÌ³Åª¤ÊÂæÏÑÆÈÎ©¼çµÁ¼Ô¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿Íê»á¤¬¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤ÎÁíÅý¤È¤·¤ÆË¡Åª¡¦Îò»ËÅªº¬µò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂæÏÑ¤Î¼ç¸¢¤òÏÀÍýÅª¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍêÀ¯¸¢²¼¤ÇÆâ¸þ¤¤Ë¿Ê¤àÀ¯ºö¤äÈ¯¸À
¤·¤«¤·º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¶³°¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿»Æ©¹©ºî¤äÀ¤ÏÀÁàºî¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·³»öºÛÈ½À©ÅÙ¤òÉü³è¤µ¤»·³¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥¤°Æ·ï¤òÆÃÊÌ¿³Íý¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤ÇÂæÏÑºß½»¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬SNS¤ÇÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÅý°ì¤òÀðÆ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ³°ÄÉÊü¤µ¤ì¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¸¢¸Â¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤Ï2016Ç¯¤«¤é3´üÏ¢Â³¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢èñ±ÑÊ¸»á¤ò»Ù¤¨¤¿¿Íºà¤ÈÍêÀ¶ÆÁ»á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï1¤Ä¤ÎÅÞ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬º¬¶¯¤¯¡¢Íê»á¤¬2´üÌÜ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿èñ±ÑÊ¸Ï©Àþ¤Î·Ñ¾µ¤òÁªµó¤ÇÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¶¯¤ÎÈ¯¸À¤ä»Üºö¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢èñ±ÑÊ¸À¯¸¢»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬½½Ê¬¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ìÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢èñ±ÑÊ¸»á¤Ï³Ø¼Ô½Ð¿È¤ÇÌ±¿ÊÅÞÎò¤âÀõ¤¯¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌµÇÉÈ¶¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÍê»á¤ÏÌ±¿ÊÅÞ¤ÎºÇÂçÇÉÈ¶¡Ê¿·Ä¬Î®ÇÉ¡Ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁíÅý½¢Ç¤¸å¤Ë¼«¤éÇÉÈ¶¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤ÄºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤äÂè2ÌîÅÞ¡¦ÂæÏÑÌ±½°ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍ¸¢¼ÔÁØ¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÍê»á¤¬¡ÖÅµ·¿Åª¤ÊÌ±¿ÊÅÞÀ¯¼£²È¡×¤È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤äÍê»á¤Ø¤Î¸«Êý¤Ï¡¢Íê»á¤¬±éÀâ¤ÎÃæ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö¼º¸À¡×¤È¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Î°¤µ¤Ë¤â¾ÝÄ§¤µ¤ì¡¢½õÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
2025Ç¯7·î26Æü¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥³¡¼¥ë¡Ê²ò¿¦¡ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿24¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÁíÅýÁª¤ÇÌ±¿ÊÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÌîÅÞ¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÌ±½°ÅÞ¤Ï¶¦Æ®¤¹¤ë·Á¤ÇÂ¿¿ôÇÉ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤«¤·ÌîÅÞ¤Ï¡¢Æâ³Õ´Æ»ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤äÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤Îºï¸º¡¦Åà·ë°Æ¤òÂ³¡¹¤È²Ä·è¤·¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÔÌ±¤¬È¿È¯¡£¿³µÄ¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¶¯¹ÔºÎ·è¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÊ°¤ê¡¢¹ñÌ±ÅÞµÄ°÷¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Ï¿Íµ¤¼óÄ¹¤òÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸ø¿¦¼Ô¤ÎÉÔÅ¬³ÊÀ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¤¬¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤¬¥ê¥³¡¼¥ë¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤Ø¤Î»Ù»ý¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ìÂÐÎ©¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡×¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿ÁíÅý¤ÎÈ¯¸À
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é¡ÖÃÄ·ë¹ñ²È½½¹Ö¡×¡Ê¹ñ²ÈÃÄ·ë¤Ø¤Î10¸Ä¤ÎÃÌÏÃ¡Ë¤È¤¤¤¦¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Âè2¹Ö¡ÖÃÄ·ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Â³Åª¤ÊÁªµó¤È¥ê¥³¡¼¥ëÅêÉ¼¤ÏÌ±°Õ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¸ì¤ê¡¢¹ñ²È¤Ï¡ÖÅ´¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢·õ¤òÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÉÔ½ãÊª¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤ÏÉåÇÔÀªÎÏ¤ä¼ç¸¢¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤ò»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤ä¼«Ê¬¤È¤Ï°Õ¸«¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ìÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¹Ö±é¤Ï¡¢Åí±à¤Ç³«¤«¤ì¤¿µÒ²ÈÀÄÇ¯²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Íê»á¤ÏÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Î¾¯¿ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëµÒ²È¤Î¿Í¡¹¤¬É¬¤º¤·¤âÊì¸ì¤È¤·¤Ê¤¤ÂæÏÑ¸ì¡Ê閩Æî¸ì¡Ë¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÂæÏÑ¸ì¤À¤±¤É¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ°½°¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢µÒ²È¸ì¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¸À¸ì¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤òÁ°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤Î¤ÏÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¤À¤ÈÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸½ºßÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Ïº¸±¦Î¾¶Ë¤Î¼çÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¸ÉÎ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤È¶þ¿«¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¤é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃµ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È¿Í¸¢¡¢Â¿Ì±Â²¶¦À¸¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿ÂæÏÑ¿Í¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤Ï²¿¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨Â³¤±¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤òÆóÅÙ¤È¼êÊü¤¹¤Þ¤¤¤È¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹ñ¡¹¤ËÂæÏÑ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤ª¼êËÜ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦Â¸¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÂæÏÑ¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ú¿Í¤Î°Ü½»°ÊÁ°¤ËÂæÏÑÅç¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àè½»Ì±¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿´ÁÂ²¤Î¿Í¡¹¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç¤ÎÆâÍð¤Ç¹ñÌ±ÅÞ¤È¶¦¤ËÂæÏÑ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¡¢ÂæÏÑ¿Í¤È¤Îº§°ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½»¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¡¢¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬ÂæÏÑ¤Î½»¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍêÀ¶ÆÁ¤Ë¤Ï»Ù»ý¼Ô°Ê³°¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬É¬Í×
ÍûÅÐµ±¤Î»þÂå¤Î¡Ö¿·ÂæÏÑ¿Í¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡Ê¿Í¼ï¡¦·ìÅý¡¦Ê¸²½ÅªÆ±°ìÀ¤Ê¤É¤Ë°Íµò¤»¤º¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ò¼«Í³¡¦Ì±¼ç¡¦Ë¡¼£¡Ó¤äÂæÏÑ¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡ÖÂæÏÑ¿Í¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ÍêÁíÅý¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤ÂæÏÑÆâÉô¤ÎÃÄ·ë¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¤Î»Ù»ý¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¡×Áª¤Ó¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÅÞÇÉ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤ä¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤È¤â¸þ¤¹ç¤¦¡ÖÁÛÁüÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
Å¨¤ÈÌ£Êý¤òÀþ°ú¤¤·¡¢¡ÖÈó¹ñÌ±¡×¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÀâ¤ÏÊ¬ÃÇ¤ò¿¼¤á¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ò¤è¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¿ô¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤´¤¯¾¯¿ô¤ò½ü¤±¤Ð¤É¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤â¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶¦ÄÌ¹à¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÂÐÏÃ¤Î´ðÈ×¤òÍêÁíÅý¤ÏºÆ¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡ÊÁ°¸¶ »ÖÊÝ ¡§ ¶å½£Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡Ë