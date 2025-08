◆「ガルアワ」ME:Iら出演決定

【モデルプレス=2025/08/05】10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』より、追加出演者が解禁された。アーティストには、⽇本最⼤級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕⽣したME:I(ミーアイ)が決定。2024年4⽉のデビューからわずか8ヶ⽉で『第75回NHK紅⽩歌合戦』への出演を果たし、7⽉から全国6都市13公演で開催するグループ初のアリーナツアーをスタートさせるなど勢いが⽌まらないガールズグループが会場を熱狂の渦に包む。

◆「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」開催概要

また、森三中の⼤島美幸とガンバレルーヤで結成された“世界を⽬指す⾳楽ユニット”MyM(マイムー)の⼤型ファッションイベント初出演が決定。2024年5⽉にデビューし、1stデジタルシングル『ASOBOZE』のTikTok総再⽣回数が公開から5⽇間で1,000万回を突破するなど瞬く間に話題を集めた3⼈のパフォーマンスとは。さらに、今回でGirlsAwardへの出演が17回⽬となる南海キャンディーズの⼭⾥亮太と、あざとかわいい姿で幅広い世代から⼈気を誇り、ドラマの主演を務めるなど⼥優としても⼤注⽬の森⾹澄が6回⽬のタッグを組み、MCとして会場を盛り上げる。モデル・ゲストには、バラエティ番組やCMに引っ張りだこの王林、ゆうちゃみ、⼥優やモデルなど幅広く活躍する⾹⾳、「美しすぎる家族」と話題の藤岡弘、の実⼦である天翔愛、藤岡真威⼈、天翔天⾳らが登場。ランウェイを華やかに彩る。(modelpress編集部)⽇時:2025年10⽉18⽇(⼟)開場13:00/開演14:30(予定)会場:幕張メッセ9〜11ホール(住所:千葉市美浜区中瀬2-1)テーマ:Dress Up My Style -Play the game of You-出演者:<MODEL>※50⾳順愛来(AMEFURASSHI)/アリアナさくら/池田穂乃花/今森茉耶/王林/大友花恋/大峰ユリホ/小川桜花(Girls2※「2」は二乗が正式表記)/梶原叶渚/加藤栞/加藤史帆/香音/川口ゆりな/玖瑠実/黒瀬ひな/幸澤沙良/小宮山莉渚/小室安未/雑賀サクラ/佐々木久美/佐藤和奏/鈴木ゆうか/谷田ラナ/鶴嶋乃愛/鶴屋美咲(Girls²)/天翔愛/天翔天音/なえなの/なごみ/那須ほほみ/土方エミリ/藤井サチ/星乃夢奈/丸山礼/ミチ/みりちゃむ/向井怜衣/村上愛花/山口綺羅(Girls2)/ゆうちゃみ 他<GUEST>※五十音順こーくん/とうあ/豊田裕大/夏生大湖/野村康太/藤岡真威人/水沢林太郎/よしあき 他<ARTIST>※五十音順aoen/CUTIE STREET/原因は自分にある。/MyM/ME:I 他<MC>山里亮太(南海キャンディーズ)/森香澄 他【Not Sponsored 記事】