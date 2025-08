全国の小学校で実施できる校内周遊型の謎解きアクティビティ！エフェックス「怪人ルークスと蒼の涙」

エフェックスは、全国の小学校で実施できる校内周遊型の謎解きアクティビティ「怪人ルークスと蒼の涙」を2025年9月1日(月)にリリースします。

エフェックス「怪人ルークスと蒼の涙」

エフェックスは、全国の小学校で実施できる校内周遊型の謎解きアクティビティ「怪人ルークスと蒼の涙」を2025年9月1日(月)にリリース。

小学校やPTAの行事などで活用出来ます。

ポイント

・学習指導要領に準拠 :協働学習や思考力の育成に役立つ内容

・教職員の負担軽減設計 :進行マニュアル・準備キット完備

・学年単位での実施もOK :柔軟なスケジュール対応が可能

・子どもたちが“夢中になる”:物語×体験型ミッション

謎解きアクティビティの内容

このアクティビテイは、校内各所に掲出する謎(問題)を解き進めてゴールに報告するラリー形式となっており、受付場所を発着点に開催時間内であればいつでも参加・ゴールできます。

他の行事やイベントと併催して賑わいを持たせることや、一斉スタートで同時に楽しむこともできる汎用性の高い謎解きイベントです。

参加者は各々で取り組む個人戦となっていますが、2〜3人やご家族と一緒に取り組むことも可能で、問題は謎解きならではの知識に頼らないヒラメキを要する謎となっています。

難しい場合も大人の方がヒント対応できるマニュアルの用意もあるので、小学1年生から楽しめます。

使用エリアの確定後、最短1週間で実施可能です。

また主催する皆様のために事前準備資料、運営マニュアルも用意しているため、学校との調整さえいただければ安心して運営できるものとなっています。

■ゲームタイトル

【怪人ルークスと蒼(あお)の涙】

<ゲームストーリー>

全国に出没し、様々な事件を起こす“怪人ルークス”。

そんなルークスから、〇〇小学校に伝わる伝説の宝石「蒼の涙」を盗んでどこかに隠したと挑戦状が届いた。

挑戦状には謎の暗号が一緒に書かれており、どうやら今日の夜までに見つけられないと、「蒼の涙」はルークスが持っていってしまうらしい。

挑戦状の謎を解き明かし、「蒼の涙」を取り戻せ!

※〇〇の部分は小学校名を入れることができます。

■概要

<所要時間>

約60分(移動時間含む)

※個人差あり

<対応人数>

少人数〜最大700名程度

※当日の環境、対応できるスタッフ数によって増やすこともできます。

お問い合わせ時にご相談ください。

<使用エリア>

・受付兼ゴール場所(体育館など)1か所

・問題掲出ポイントとして教室などの部屋6か所とその動線

※問題掲出は廊下側壁面にして、教室内の入室を無しにする事もできます。

<準備いただくもの>

長机2〜4台(受付兼ゴール対応用)、イス4〜8脚

※参加人数によって増減します。

クリップペンシルなどの筆記具(参加人数分)、

消しゴム3〜4個問題掲出のためのテープ類など

※詳細はお申込み時に準備資料データが送られます。

<費用>

税込み55,000円

備品の返送に伴う配送料は別途お客様負担となります。

当サービスは、全国の小学校職員、PTA、学童、トワイライトスクール、自治体の関係者様より利用できます。

※小学校内を巡るため、利用許可が必要になります。

申込方法について

・同社HPのお問い合わせフォームまたはメールより申込みできます

・人数、日程のお打ち合わせ

※校内使用許可、使用エリアの確定後、最短1週間で実施可

事前準備資料など必要な物の案内や、学校内の使用できる場所や

環境の確認をおこなわせていただきます。

・パッケージの発送

※イベント実施後、一部備品の返送をお願いします。

