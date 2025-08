「もんにゃか」が開設3年で362頭を譲渡！みなとや

みなとやは、譲渡型保護猫サロン「もんにゃか」の運営を支援。

みなとや

みなとやは、譲渡型保護猫サロン「もんにゃか」の運営を支援しています。

今回「もんにゃか」は開設3周年を迎え、累計362頭の保護猫譲渡を実現しました。

「みなとや」は門前仲町で昭和初期より営業を続ける老舗煎餅店です。

同店では地域への恩返しとして、野良猫問題に取り組む「江東ねこの会」の活動を支援しています。

ねこ型せんべいの「にゃんべい」や「わんべい」などオリジナル煎餅の開発、販売を行い、売上の一部を江東ねこの会へ活動資金として寄付してきました。

(2025年7月31日までに累計695,482円)

さらに支援の一環として、2022年7月に譲渡型保護猫サロン「もんにゃか」開設の際には、活動拠点として自社所有のビル(青木ビル3F)を提供しています。

「もんにゃか」では、保護された猫たちが毎日ボランティアの方々によりお世話をされ、週末には里親候補者と直接ふれあいながら新たな家族を探す活動を行っています。

2025年7月末時点の3年間で累計362頭の猫を新たな里親へと譲渡することができました。

