パフェモッパンのアップデートで App Store1位達成！Whoyaho Corp.『フルーツ飴の達人』

Whoyaho Corp.『フルーツ飴の達人』

● ジャンル : スマホ向けカジュアル料理シミュレーション

● リリース日 : 2023年9月27日

● ダウンロード数 : 4500万

● プラットフォーム : App Store, Google Play

Whoyaho Corp.は、サービス展開中のカジュアルASMRゲーム『フルーツ飴の達人』が夏のパフェモッパンアップデートの後、App Store人気無料ゲームランキングにおいて1位を達成しました。

■ 夏限定!パフェモッパンアップデート

『フルーツ飴の達人』は、フルーツ飴、デリバリーフード、給食など様々なテーマの「モッパン」コンテンツで人気を得ているカジュアル系スマホゲームです。

今回のアップデートでは、蒸し暑い夏にぴったりな「パフェモッパン」コンテンツが新しく追加されました。

プレイヤーはさまざまな材料、アイスクリーム、トッピングを自分で選び、ひとつひとつ重ねて、自分だけのパフェを作って楽しむことができます。

アイスクリームはそれぞれ味や色だけでなく、質感や食べる音も異なり、組み合わせによってまったく異なる「モッパンASMR」が演出されるのが特徴です。

見た目も華やかなデザート作り体験に、かわいくて心地よいサウンドが組み合わさって、見て楽しい・聞いて楽しい体験を同時に提供することで、 ユーザーからたくさんの好意的な反応を得ています。

