【モデルプレス=2025/08/05】2⼈組アーティスト・ゆずが、12⽉に約6年ぶりとなるアジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」を開催することが決定。ツアーのキービジュアルが解禁されたほか、アジアツアーのために制作された新曲『尤』(読み:ユウ)が、⾃⾝7年ぶりとなるCDシングル『GET BACK』(8⽉27⽇発売)に収録されることも発表された。

◆ゆず、約6年ぶりアジアツアー開催決定

◆ゆず、新曲「尤」CDシングルに収録

◆「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」

ゆずは2016年に初のアジアツアーを台北・⾹港・シンガポールで開催。その後2017年、2019年と定期的に海外公演を開催してきたが、コロナ禍により海外でのライブ活動が⼀時中断。今回、テレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマでもある新曲『GET BACK』(配信中)を軸に、“トビラ”リバイバルライブの開催など多⾯的な活動を展開していくなかで、アジアツアーの再始動が決定した。さらに今回のアジアツアーでは、⾳楽プロデューサー/DJのTeddyLoidと共に3⼈編成でツアーを敢⾏することも決定。近年では『GET BACK』(2025)、『flowers』(2024)、『ビューティフル』(2023)など数々のゆず楽曲を共に制作し、国内外で活躍の幅を広げるTeddyLoidが、ゆずとのライブステージで新たな化学反応を起こす。新曲『尤』は、来たるべきアジアツアーに向けて北川悠仁が作詩、北川とTeddyLoidが作曲を務めた楽曲。全貌はまだ明かされていないが、同楽曲が8⽉27⽇(⽔)に発売される⾃⾝7年ぶりとなるCDシングル『GET BACK』に収録されることが決定。『GET BACK』とともに、海外公演への狼煙を上げるような作品となっている。「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」は12⽉3⽇の⾹港・AXA Dreamlandを⽪切りに、12⽉6⽇に⾃⾝初ライブとなる上海・Shanghai Music Park、12⽉8⽇に台北・Zepp New Taipeiを敢⾏する。(modelpress編集部)2025年12⽉3⽇(⽔)⾹港・AXA Dreamland2025年12⽉6⽇(⼟)上海・Shanghai Music Park2025年12⽉8⽇(⽉)台北・Zepp New Taipei【Not Sponsored 記事】