◆TXT、2度目の日本ドームツアー決定

【モデルプレス=2025/08/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)が、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW> IN JAPAN』を開催決定。11月15日の埼玉ベルーナドーム公演を皮切りに、愛知・福岡含め計6日実施される。同公演は、4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>』の日本公演で、ツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。これまで、夢を守るために約束の場所から再び出発した少年たちのストーリーをステージ上で披露してきたTOMORROW X TOGETHERが、今回のツアーを通じてどんなストーリーを展開していくのか。

◆公演概要

なお、同公演の詳細やチケット販売スケジュールは、後日発表される。 (modelpress編集部)【埼玉】 ベルーナドーム2025年11月15日(土)2025年11月16日(日)【愛知】バンテリンドームナゴヤ2025年12月6日(土)2025年12月7日(日)【福岡】みずほPayPayドーム福岡2025年12月27日(土)2025年12月28日(日)【Not Sponsored 記事】