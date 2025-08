モーニング娘。’25の牧野真莉愛が2023年に出版した写真集『Dear MARIA』が、8月5日(火)より電子書籍で配信される。

数々の雑誌のカバーを飾るなど、モーニング娘。’25においてグラビアクイーンの名を欲しいままにしている牧野真莉愛。彼女が2023年に出版した写真集『Dear MARIA』が電子書籍で配信される。

『Dear MARIA』は“ガールフレンド”をテーマに、全編グアムで撮影を敢行。ビーチはもちろん、サイクリング、夜の遊園地など、“こんなガールフレンドがいたら、楽しいだろうなぁ…”と感じさせるカットを多数収録している。

書誌情報

牧野真莉愛 写真集『Dear MARIA』

撮影:田上浩一

定価:2,860円(税込)

発行:ワニブックス

電子版は8月5日(火)より配信開始

