「何度も見たくなるようななごみちゃんの可愛さ」

カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは8月4日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。なごみさんは「The scenery you want to see again and again. 何度でも見たくなるような景色」とつづり、1本の動画を公開しました。「#scenery #france #provence」のタグが付けられており、フランス・プロヴァンス地方でのひとときのようです。なごみさんは、オフショルダーのトップスにジーンズを合わせたコーディネート。トップスは大胆に背中が開いており、動きに合わせてへそや背中が見えるデザインで、抜群のスタイルが際立っています。

「何度でも見たくなるような景色」

コメントでは、「何度も見たくなるようななごみちゃんの可愛さ」「めっちゃ景色良過ぎるしなごみちゃんもめっちゃ可愛すぎる」「笑顔可愛すぎる︎」「景色もなごみちゃんも素敵すぎる」「美しすぎるぅ」「こっちまで幸せになる笑顔 景色も綺麗」との声が寄せられています。7月26日にも「何度でも見たくなるような景色」とつづり、プライベートショットを公開していたなごみさん。こちらも海外でのひとコマと思われ、大自然を背景にワインを楽しむ様子や移動中の風景などが写真や動画でシェアされています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)