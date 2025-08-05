44ºÐ¡¦¾®Ìî¿¿µÝ¡¢ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå ¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸¤¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Ìî¿¿µÝ¡Ê44¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå ¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¾®Ìî¿¿µÝ
¡¡¾®Ìî¤Ï¡Ö@wanbo_waka ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤¬ËÜÆü¥×¡¼¥ë³«¤¤ÈÊ¹¤¡Á ¤×¤«¤×¤«Éâ¤«¤Ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹øÉôÊ¬¤¬±ß·Á¤Ë¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤ÇÇò¤¤¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå ¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¿åÃå¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í ¥µ¥¤¥É¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿¿µÝ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨¤Ç¤§¡Á¡¡²Ä°¦¤¨¤¨¤Ç¡Á¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó¡×¡Ö¿¿µÝ¤Á¤ã¤óÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¿åÃå¤òµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå ¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¾®Ìî¿¿µÝ
¡¡¾®Ìî¤Ï¡Ö@wanbo_waka ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤¬ËÜÆü¥×¡¼¥ë³«¤¤ÈÊ¹¤¡Á ¤×¤«¤×¤«Éâ¤«¤Ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹øÉôÊ¬¤¬±ß·Á¤Ë¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤ÇÇò¤¤¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå ¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¿åÃå¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í ¥µ¥¤¥É¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿¿µÝ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨¤Ç¤§¡Á¡¡²Ä°¦¤¨¤¨¤Ç¡Á¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó¡×¡Ö¿¿µÝ¤Á¤ã¤óÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¿åÃå¤òµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£