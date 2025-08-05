「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「億の方程式」に出演し、ルイ・ヴィトンから連絡があり、クロコダイルのトートバッグを勧められたことを明かした。驚がくの値段だったが「聞いて買わないのは恥ずかしい」と購入したという。

同チャンネルのスタッフが西村氏に密着して質問を矢継ぎ早に投げかける形式。「一番感謝したい人は」との問いに西村氏は「そうだね、妻かな」と即答。「我慢強い。会社を３０年やってると最初はマイナスで。７０００万円の借金をしてるときに結婚している。いろんな浮き沈みがあったけど、そこはすごく歯を食いしばってくれた。リスペクトしかない。頑張ってくれた」と、しみじみと感謝の言葉を述べた。

「最近会った人で影響を受けた人物は」との問いには、「あんまりそういう人はいないけど、間隔を開けずにまた会いたいと思うのは幻冬舎の見城徹社長。あの社長はやっぱりすごい。ピュアで純粋。一緒にいるだけで自分が、なんていうのか、自分が高まる感じがある。ああいう人から学びたい。素晴らしい人物です」と絶賛した。

「いま欲しいものは」との問いには「正直、ものはない。一通り手に入れたから」とした上で、「このあいだ、ルイ・ヴィトンから連絡があって。担当がいるから」と最近のエピソードを明かした。ヴィトンの担当者は西村氏に「見せたいものがある」と言い、「クロコダイルのトートバッグみたいなもの」だったという。西村氏は「幾らなんですかって、うかつに聞いてしまって。高いから買わないって恥ずかしい。５００万円だった。買ったけど１回も使ってない。欲しくて買ったわけじゃないし」と淡々とした表情で述べた。

また、多忙極まるだけに体への気づかいは人一倍で「定期的に点滴チャージをしないと体力がもたない。グルタチオンが好き。いわゆる白玉点滴。あとはエクソソーム。あとマイヤーズカクテル。飲む方だとマルチミネラルビタミン。点滴は１週間に１回はうちたい。２週間仕事で忙しくてできないこともあるけど」と定期的なケアを心がけていることを明かした。