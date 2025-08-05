Ｊ１神戸は６日、ノエビアスタジアム神戸で東洋大と天皇杯４回戦を戦う。試合前日の５日はオンライン会見が行われ、ＭＦ佐々木大樹がＪ１クラブに２連勝中の大学生チームにも、油断なく戦う姿勢を示した。

相手の東洋大は２回戦で柏、３回戦で新潟を撃破とジャイアントキリングを連発。天皇杯史上初の大学生チームがＪ１から２連勝の快挙を果たし、波に乗っている。一方の神戸は３回戦のＪ２甲府戦を激闘の延長戦の末に突破。再び下位カテゴリーの強豪チームと相まみえることになるが、佐々木は「すごい勢いのあるチーム。この前も延長戦までいったし、９０分、１２０分と気を抜くことなくチームとしてやっていかないと難しい試合になる」と表情を引き締めた。

東洋大の躍進の原動力はカウンターとクロスやポストプレーの精度。３回戦・新潟戦ではクロスから先制点を奪い、相手のミスから一瞬でボールを奪って決勝点を決めていた。ただ、佐々木は「見た感じで言うとビルドアップもできて、みんな走れて、全ての攻撃パターンがあると思う。いろんなバリエーションがあるチームという印象」と他の警戒点にも目を向けていた。

決して侮れない相手。リーグ２連覇中の王者として迎え撃つが、「タカさん（吉田監督）も口酸っぱく言っているが、どんな相手でも目の前の一試合一試合を勝つ。去年優勝したことを忘れて、チャレンジャーという気持ちで常にやっています。（相手が）大学生ということは忘れてというのは、みんなで意識してやること」と隙を見せることなく、３度目の大番狂わせを阻止する。