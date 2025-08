自分が撮影した飼い猫の毛並みが、そのまま革製のブレスレットに--8月8日の「世界猫の日」にちなみ、革小物の工房が猫にまつわる製品のオーダーメイドサービスを発信している。

大阪府のクアトロガッツが8月8日(金)に発売する「愛猫しっぽブレスレット」は、愛猫の写真から背中や尻尾の毛並みを再現。世界に1つだけのブレスレットになる。

表面には「To the greatest you in the world(世界一の君へ)」というメッセージと名前を刻印できる。文字色はブラックとホワイトから選択可能。

必要な情報は背中またはしっぽの毛並みということで、ごろ寝や食事など日常を撮影した写真も生かせそうだ。

長さ:16.5~21cmで調整可能 ベルト穴:3穴 配送予定:注文から翌週末 料金:3,080円