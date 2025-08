ディズニーがJCBと提携して発行する「ディズニー★JCBカード」の期間限定新デザインとして「ミッキー&フレンズ In Real Life」が登場!

登場を記念して「ディズニー★JCBカード」ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』が、SHIBUYA109 渋谷店店頭イベントスペースにて開催されます☆

SHIBUYA109「ディズニー★JCBカード」ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』

開催期間:2025年8月8日(金)〜8月9日(土)

営業時間:10:00〜12:00/15:00〜20:00 (12:00-15:00は休止)

会場:SHIBUYA109 渋谷店店頭イベントスペース

アクセス:SHIBUYA109 の最寄り駅「渋谷駅」には以下の路線が接続しています。

・JR 東日本→山手線、埼京線、湘南新宿ライン

・東京急行電鉄→東横線、田園都市線

・東京メトロ→銀座線、半蔵門線(田園都市線と直通)、副都心線

・京王電鉄→井の頭線

イベント詳細ページ:https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-newcard-mirl.html

カードラインナップに期間限定新デザイン「ミッキー&フレンズ In Real Life」を2025年7月1日から発行しいる「ディズニー★JCBカード」

これを記念し、カードデザインの舞台である東京・渋谷の中心ともいえるSHIBUYA109 渋谷店店頭イベントスペースにて、ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』が開催されます。

イベントでは、オリジナルのフォトフレームで3カット写真が撮れる韓国式フォトブースや、「ミッキーマウス」と仲間たちが描かれたフォトロケーションなどを設置。

また、SHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースを飛び出して、渋谷の街全体でもキャンペーンも実施されます!

さらに渋谷の街に隠れた「ミッキー&フレンズ」を見つけた方にはオリジナルグッズをゲットできるチャンスも☆

オリジナルフレームで記念フォトを撮ろう

会場内に設置された韓国式フォトブースで写真を撮ると、その場で撮影写真を印刷し、プレゼント!

さらに、ディズニー公式LINEを友達登録された方に、撮影した写真データも配布されます。

フォトフレームは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」などのキャラクターがデザインされているオリジナルデザインです。

※先着順。なくなり次第終了

オリジナルステッカーを配布

会場にお越しいただいた皆様に新デザイン「ミッキー&フレンズ In Real Life」のステッカーを配布。

渋谷の街を歩く「チップ」と「デール」たちの姿がポイントです。

※先着順。なくなり次第終了

ミッキーたちと撮影ができるフォトロケーション

7月1日から登場した「ディズニー★JCBカード」の期間限定新デザイン「ミッキー&フレンズ In Real Life」のパネルを設置。

「ミッキーマウス」たちと一緒に、渋谷の街を歩いているような写真を撮影することができます。

このポップアップイベントでしか撮影ができない、貴重なパネルです。

「#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン」をSNSにて実施

ポスター掲示場所:

・場所1)渋谷区神南1丁目20付近

・場所2)渋谷区道玄坂2丁目付近

・場所3)渋谷区宇田川町35付近

・場所4)渋谷区神南1丁目13付近

・場所5)渋谷区道玄坂2丁目16付近

渋谷の街中5か所に「ミッキー&フレンズ」のポスターを掲示。

ポスターの写真+「#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン」をX/Instagram/TikTokに投稿することで、非売品の「ミッキー&フレンズ In Real Life」 A6クリアファイルセットがプレゼントされます。

※クリアファイル2,000個予定、なくなり次第終了となります

ポップアップイベントにて「ディズニー★JCBカード」への入会も可能

イベント会場内に「ディズニー★JCBカード」入会カウンターも設置。

入会カウンターにて入会された方に、カウンター限定の非売品「ミッキー&フレンズ In Real Life」デザインのポーチがプレゼントされます。

新プロジェクト 「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」

スケジュール:

SHIBUYA109渋谷店『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』開催期間:2025年8月1日(金)〜8月17日(日)実施内容:・MY FAVE COLLECTION POP UP SHOP・DISNEY | YUKIMASA IDA “ONLY TIME WILL TELL”POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA・ACCOMMODE “Disney CoW RAP” POPUP STOREイベントサイト:https://www.shibuya109.jp/x/SHIBUYA109_MyFaveCollectionRAYARD MIYASHITA PARK『MIYASHITA PARK STYLISH MOMENTS COLLECTION』開催期間:2025年8月22日(金)〜9月7日(日)実施内容:・STYLISH MOMENTS COLLECTION POP UP SHOP・DISNEY | GALLERY TARGET “CREATED BY SEVEN HANDS” POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA (こちらのイベントは8月28日(木)〜9月14日(日)開催となります。)

2025年8月1日より、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト 「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」を開催。

2028年に迎える「ミッキーマウス」のスクリーンデビュー100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環です。

SHIBUYA109渋谷店、RAYARD MIYASHITA PARKにて「ミッキー&フレンズ」と出会える、期間限定ポップアップで「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のユニークなデザインをあしらったオリジナル商品の販売、豪華ノベルティがもらえる購入キャンペーンなど多数の企画が実施されます。

「ミッキー&フレンズ」の仲間たちと渋谷の街を楽しむポップアップイベント。

SHIBUYA109にて2025年8月8日より開催される「ディズニー★JCBカード」ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』の紹介でした☆

© Disney

