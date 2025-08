BIGLOBEは、今回、Google ゴールドVerified Peering Provider認定を受けたことを発表しました。

BIGLOBE「Google ゴールドVerified Peering Provider」認定

Google Verified Peering Provider(VPP)プログラムは、Googleのネットワークとの間に高品質かつ高信頼な直接接続(ピアリング)を確立し、Googleの定める技術要件やパフォーマンス基準を満たしたインターネットサービスプロバイダー(ISP)を認定するものです。

この認定により、BIGLOBEのネットワークを利用のお客さまは、Googleの各種サービス(Google検索、YouTube、Google Cloudなど)へのアクセスにおいて、より安定した低遅延の通信環境が可能に。

国内において本認定を受けたのは、4社目です。

