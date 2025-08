韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERが、2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:TOMORROW> IN JAPAN』を開催することを5日、発表した。同ツアーは、4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:TOMORROW>』の日本公演。ツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。これまで、夢を守るために約束の場所から再び出発した少年たちのストーリーをステージ上で披露してきたTOMORROW X TOGETHERが、今回のツアーを通じてどんなストーリーを展開していくのか期待が高まる。

日本ドームツアーは、11月15日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、愛知・バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡で開催。詳細やチケット販売スケジュールなどは後日発表となる。TOMORROW X TOGETHERは、2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。昨年開催された、K-POPアーティスト史上最速で自身初の日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN』では、追加公演を含め30万人以上を動員した。【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:TOMORROW> IN JAPAN』開催日程・会場】■埼玉・ベルーナドーム11月15日(土)11月16日(日)■愛知・バンテリンドームナゴヤ12月6日(土)12月7日(日)■みずほPayPayドーム福岡12月27日(土)12月28日(日)