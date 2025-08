あかりリノベーションサービス『TOMOsee』WEBサイトをLINEでより手軽に利用できるようアップデートします。

あかりリノベーションサービス『TOMOsee』

提供内容 : 現地調査、ヒアリング、照明プラン提案、施工、ビフォーアフター事例の紹介

価格 : プラン内容により変動(詳細はお問い合わせください)

対象物件 : 持家住宅(マンション・戸建て住居)

対応エリア: 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県の一部エリア

(今後、全国展開予定)

申込方法 : LINEまたはWEBサイトより

あかりリノベーションサービス『TOMOsee』WEBサイトをLINEでより手軽に利用できるようアップデート。

LINEの友だち追加から簡単なアンケートに答えていくだけで、あなたの住まいや要望に沿ったプランを提案。

ご自宅の照明は照明器具ごとの取り替えはできる?どこまでアレンジできる?どこに相談したらいいの?など《照明のわからない》をTOMOseeサービスがLINEでサポート。

TOMOseeのLINEアカウントでは、イメージのしにくい照明の効果をより身近に体験していただくためにプロのあかりプランナーへの無料相談や、LINE内で自宅の写真を送るとおススメ照明プランの提案を見ることができるなど、サービスの向上をしてきました。

8月7日に実施のアップデートでは、これまでのTOMOseeアカウントではできていなかった「個々にむけて情報の発信」、「よりスムーズなコミュニケーション」を重点的に拡充しました。

(1)情報がもっと「自分向け」に届くように

一斉に皆さんに情報をお届けするのではなく、「あなた」が興味のある情報が届くため、通知の煩わしさが減り、必要な情報を見逃さない設計に!

(2)LINE上でのやり取りがよりスムーズに

従来の公式アカウントではリンク誘導がメインでしたが、ご質問・無料相談などがLINE内で完結。

気軽にわからないことやご相談、実際のご自宅の写真からのアドバイスも可能です。

いざ照明器具を変えてみたいな、と思っても何から手をつけてよいかわからないことは多いです。

そんなとき、TOMOsee LINEが強い味方になります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post LINEサービスを拡充により個々にむけての情報発信・無料通話でアドバイスも可能に!あかりリノベーションサービス『TOMOsee』 appeared first on Dtimes.