東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年9月16日〜10月24日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「エンパイア・グリル」で提供される期間の限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格:6,800円

提供時間帯:ランチ

メニュー:

アミューズ・ブーシュアペタイザー・アーモンドミルクとパルメザンを纏ったシュリンプのマリネ・オニオンワッフル リンゴのカラメリゼと生ハム・トリュフとマッシュルームのアスピック 彩り野菜のスフィア・シラントロ香るサーモンのセヴィーチェ アボカドとカルローズ米のライスサラダメイン:メインをひとつお選びください・イトヨリ鯛のグリル・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリルと熟成サラミ・国産牛サーロインのグリル(別途2,500円)デザート・栗のカタラナと白ブドウのソルベ

ランチの時間帯に提供される「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ」

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートがコースで楽しめます。

メインは「イトヨリ鯛のグリル」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルと熟成サラミ」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類から選択が可能◎

デザートは季節の食材を使用した「栗のカタラナと白ブドウのソルベ」がいただけます!

© Disney

「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ」を注文された方には、ハロウィーンを楽しむ「チップ」と「デール」がデザインされたオリジナルチャームがプレゼントされます☆

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー

© Disney

価格:13,800円

提供時間帯:ディナー

メニュー:

アミューズ・ブーシュ・ルバーブとベリーのシュラブアペタイザー・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメイン:メインをひとつお選びください・国産ビーフテンダーロインのグリル・国産牛サーロインのグリル・ロブスターとシーフードのグリル・鮑とサーモンマリネのグリル・国産牛リブロースのグリルガニッシュ・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート・バターミルクパンナ・コッタ 洋梨コンポートと巨峰ソルベコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」

メインは5種類の肉料理や魚料理から好きなものを選ぶことができます。

ガニッシュの「シェフズセレクション ローストベジタブル」は野菜の旨みがたっぷりで彩りも豊か☆

© Disney

「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」もオリジナルチャーム付き。

「ミッキーマウス」がデザインされたチャームで、驚いたような表情が可愛い!

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインは「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルディナー」と同様です。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルディナー

© Disney

価格:13,800円

提供時間帯:ディナー

ルバーブとベリーのシュラブバターナッツスクワッシュのピュレ キャヴィアとコンソメジュレハイビスカスでマリネしたサーモンのロール仕立て カリフラワーとマッシュルームのピクルス パルメザンフォーム牛テールとワイルドライスのオニオンスープ トリュフとモントレージャックのキッシュ国産牛サーロインのグリル マッシュ・ド・ポテトと彩り野菜 特製バーベキューソース無花果のテリーヌショコラ カシスとオレンジのソルベコーヒー または 紅茶

記念日などの特別な日のディナーにもぴったりな「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルディナー」

プレートのひとつひとつがハロウィーンらしい彩りで、メインは「国産牛サーロインのグリル マッシュ・ド・ポテトと彩り野菜 特製バーベキューソース」

牛サーロインや、特製バーベキューソースの香りが食欲をそそります☆

デザートプレート「無花果のテリーヌショコラ カシスとオレンジのソルベ」には、かぼちゃのバケツを持って歩いている「ミッキーマウス」の姿も。

© Disney

「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルディナー」にも、「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同じデザインのオリジナルチャームが付いてきます。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインは「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,600円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グレープジュース、みかんジュース、グレープフルーツジュース、ブルーシロップ、キンモクセイシロップ、オレンジ、ローズマリー、ブルーベリー、オレンジピュレ、シュガー、銀粉

怪しげな色合いがハロウィーンらしく雰囲気たっぷりな「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

グレープジュース、みかんジュース、グレープフルーツジュースとフルーツをたくさん使用したドリンクで、キンモクセイシロップで香りをプラス!

グラスに添えられている、オレンジやブルーベリー、ローズマリーのトッピングがインパクト抜群です。

© Disney

「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースターが付いてきます。

コースターには、「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「チップ」、「デール」に、表情豊かなジャック・オー・ランタンのアートが描かれています☆

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

こだわりが詰まった多彩なメニューが堪能できる期間限定メニュー。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

