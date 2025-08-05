One Piece. (L to R) Emily Rudd as Nami, Taz Skylar as Sanji, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy, Mackenyu as Roronoa Zoro, Jacob Romero as Usopp on the set of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2025

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤è¤ê¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎºÇ¿·²èÁü¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆüÃæ¤Ë ¡È¥Ó¥Ã¥°¡É ¤ÊÂ³Êó¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

Netflix Japan¤Ï¸ø¼°¤Ë¤Æ¡¢¥´ー¥¤¥ó¥°¡¦¥á¥êー¹æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£5¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ë¥Õ¥£Ìò¤Î¥¤¥Ë¥ã¥­¡¦¥´¥É¥¤¤ÏÀÖ¥Ù¥¹¥È¡õÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ê¥ßÌò¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥é¥Ã¥É¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯Âè12´¬¤ÎÁÐ»ÒÌ¨¤Ç¥Ê¥ß¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ïー¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥ó¥¸Ìò¤Î¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥éー¡¢¥¾¥íÌò¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¤â°áÁõ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈâ³¨¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡£

Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¡ØONE PIECE DAY¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È²¿¤«¥Ç¥«¤¤¤â¤Î¡É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ½´¶¡ª¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î¿·¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖONE PIECE DAY¡×¤È¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÏ¢ºÜ³«»ÏÆü¤òµ­Ç°¤¹¤ëÄ¶Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2ÆüÌÜ¤Î10Æü¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤âÅÐÃÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤À¡£

¥·ー¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2025·î2·î¤Ë´°Î»¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡ー¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ÊÁÐ»ÒÌ¨¡Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥­ー¥Ôー¥¯¡¢¥ê¥È¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥É¥é¥àÅç¤Î5¤«½ê¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ëCG¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁ¥°å¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¡¢¥Ë¥³¡¦¥í¥Ó¥ó¡¢¥Ó¥Ó¡¢Dr.¤¯¤ì¤Ï¡¢Dr.¥Ò¥ë¥ë¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£